Schafmist: die verrücktesten Polizeieinsätze von Heiligabend

In Eschenbach hat sich ein betrunkener Mann in ein fremdes Auto gelegt. Der heimkehrende Mann suchte einen trockenen Schlafplatz. (Symbolbild)

Einsätze an Heiligabend: Die Kantonspolizei St. Gallen musste mehrmals ausrücken. (Symbolbild)

Die Kantonpolizei St. Gallen blickt auf einen relativ ruhigen Heiligabend zurück. Einige Male mussten die Patrouillen in der Region aber ausrücken.

25-Jähriger legt sich mit Schafmist bestrichen in fremdes Auto

In der Nacht auf Sonntag rückte die Kantonspolizei St. Gallen nach Eschenbach aus. Dort hat sich ein 25-jähriger Mann in ein fremdes und unverschlossenes Auto gelegt. Laut einer Mitteilung war er völlig durchnässt und stark alkoholisiert. Der heimkehrende Mann habe einen trockenen Schlafplatz gesucht. «Warum er mit Schafmist bestrichen war und wo er seine Hausschlüssel und Brieftasche hatte, darüber wird er sich vielleicht im nüchternen Zustand wieder erinnern können», schreibt die Polizei weiter.

Mann verschwindet, weil Frau geschenkte Nähmaschine nicht mag

Eine Frau aus dem Fürstenland meldete ihren Mann kurz vor Mitternacht als vermisst. Dieser hatte nach einem Disput das Haus erbost verlassen. Die Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen suchte den Mann und konnte ihn schliesslich finden. Laut der Polizei hatte er sich in der Nähe seines Hauses in einem Gebäude versteckt. Grund für sein Verschwinden: Er war enttäuscht über die Reaktion seiner Frau, welche über die geschenkte Nähmaschine nicht die erwartete Freude zeigte.

Frau (34) lässt Auto mitten auf der Kreuzung stehen

Auch in Flawil kam es zu einem Einsatz. Am frühen Samstagmorgen wurde ein verlassenes Auto gemeldet. Dieses stand inmitten einer Strassenverzweigung. Laut der Mitteilung konnte im Innern des Fahrzeugs eine Handtasche und der steckende Zündschlüssel gefunden werden. Ermittlungen führten dann zur mutmasslichen 34-jährigen Fahrerin. Sie konnte zu Hause angetroffen werden. Die bei ihr durchgeführte Atemalkoholmessung zeigte einen Wert von über 1 mg/l an. Es wurde eine Blut- und Urinprobe verfügt.