20 Minuten berichtete am Freitag über einen für Anwohner übermässigen Güllegestank beim Burgweiher-Areal in St. Gallen. Der Artikel löste viele Reaktionen aus, rund 500 Kommentare sind unter dem Artikel zu lesen. «Möglichst naturnah wohnen, die Annehmlichkeiten der Stadt nicht missen wollen, und danach sich über Emissionen beklagen. Den Fünfer und das Weggli gibt es nirgends», meint etwa Hyran. «Derzeit stinkt der ganze Kanton Thurgau wie eine Jauchegrube», meint ein anderer oder Peschä aus Bern sagt, bei ihm in der Umgebung werde regelmässig gegüllt. Wenn man auf dem Land lebt, kenne man die Landwirtschaft nicht nur aus der Zeitung und wisse, dass gewisse Düfte nun mal dazugehören würden. «Die Luft aus den abgepackten Plastikbeutel beim Einkauf hat nichts mit dem realen Leben zu tun.»

Gülle-Warnung per Whatsapp

Weiters meldete sich ein Landwirt aus dem Aargau direkt bei der Redaktion mit einem Tipp: «Mit Schläuchen würde es weniger stinken», sagt er. Gemeint sind Schleppschläuche, welche die Gülle punktgenau in Streifen an die Pflanzenwurzel bringen. Diese Methode sei zudem effizienter. Aber auch bezüglich Gestank habe sie Vorteile. «Die Gülle wird so nicht herumgespritzt und es gelangt weniger Ammoniak in die Luft», so der Landwirt. Das werde in der Nachbarschaft sehr geschätzt. Er hat zudem eine weitere Empfehlung zum friedlichen Nebeneinander von Anwohnern und Landwirten, die er gerne teilt: «Ich habe mit den Nachbarn eine Whatsapp-Gruppe, in der ich jeweils ankündige, wann ich Gülle ausführen werde.» So sei sichergestellt, dass nicht jemand zur gleichen Zeit die Bettwäsche draussen zum Trockenen aufhängt.