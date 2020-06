Jetzt befragt die Polizei den «Mohrenkopf»-Verkäufer

Was ist Blackfacing?

Wenn sich Weisse als Schwarze schminken, nennt man das Blackfacing. Es ist eine rassistische Praxis, die bereits im 18./19. Jahrhundert in den USA populär war und aus der Theater- und Unterhaltungsszene stammt. Weisse Künstler malen sich ihr Gesicht schwarz an, um schwarze Menschen zu spielen. Dick gemalte Lippen und ein debiler Blick sollten das Stereotyp eines fröhlichen, naiven und dummen schwarzen Sklaven darstellen. Es diente dazu, die Bevölkerung zu belustigen.

Wieso Blackfacing falsch ist

Die rassistische Realität und die Sklaverei wurden dabei unter den Teppich gekehrt. Die Unterdrückung schwarzer Menschen wurde so ins Theater transportiert und weiter verfestigt. Schwarze Menschen erfahren aufgrund ihrer Hautfarbe heute noch Ungleichbehandlung, werden ausgegrenzt oder angefeindet, etwa an Schulen oder auf dem Arbeitsmarkt. Alltagsrassismus bleibt meistens unentdeckt oder wird nicht zur Anzeige gebracht. Oftmals steckt hinter Blackfacing kein böser Hintergedanke, jedoch existiert Rassismus bis heute, deswegen muss man Traditionen, Kultur und Sprache in ihrer Entstehung überprüfen. Quelle: hessenschau.de.