Secondhand Beauty Gagets machen unser Zuhause zum Home Spa

Wer jetzt die Hände vor dem Gesicht zusammenschlägt und denkt «Wie bitte, secondhand Beauty?!»: alles gut. Wir reden von Gadgets, die sich nicht so einfach abnutzen lassen. Ein Laser zur Haarentfernung etwa kommt kurz vor der Badi-Saison gerade recht. Eine Tageslichtlampe schenkt uns auch gebraucht gute Laune und optimales Make-up-Licht. Gesichtsreinigungstools aus sterilem Silikon lassen sich einfach säubern und in den hygienischen Originalzustand zurückversetzen. Du musst also nur wissen, was du suchst.