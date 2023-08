Lausanne VD: Mit seinem Avatar vergewaltigte er virtuell ein Mädchen – Gefängnis

Ein 40-Jähriger stellte in einem Videospiel sexuelle Handlungen an einem minderjährigen Mädchen dar. Dafür wurde er jetzt verurteilt. (Symbolbild)

Virtuelle sexuelle Handlungen

In einem Lebenssimulationsspiel, in dem der Spieler Haus und Familie aufbauen kann, inszenierte sich der Mann in der virtuellen Welt bei sexuellen Handlungen an einem minderjährigen Mädchen in einem Kinderzimmer. Gemäss Strafbefehl handelte es sich um die Darstellung von sexuellen Handlungen an einem «nicht ausgewachsenen» Mädchen.