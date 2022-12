Georgina Rodriguez beschenkt Cristiano Ronaldo mit einem Rolls-Royce

In den Kommentaren wird Georgina vorgeworfen, verschwenderisch mit dem Geld ihres Partners umzugehen. Andere nehmen die 28-Jährige in Schutz.

So zeigt die 28-Jährige in einem Video auf Instagram, wie in ihrem trauten Heim «magische Weihnachten» gefeiert wurden. Sie hält auch den fassungslosen und überraschten Blick ihres Liebsten fest, als er den weiss-silbernen Wagen in der Auffahrt sieht. Dabei lässt es sich der fünffache Weltfussballer nicht nehmen, sich übers ganze Gesicht strahlend direkt hinters Steuer zu setzen. «Danke, meine Liebe», schreibt der 37-Jährige wenig später mit einem Bild auf seinem Profil.