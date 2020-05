Irina Beller über ihren Walter

«Mit seinem Tod werde ich nie klarkommen»

20 Jahre waren Walter und Irina Beller verheiratet – nun ist er unerwartet gestorben. 20 Minuten erzählt sie, worüber die beiden zuletzt gesprochen haben und wie sich ihre erste Nacht nach der Schocknachricht anfühlte.

Dieses Jahr hätten Walter und Irina Beller ihren 20. Hochzeitstag gefeiert. Doch nun ist der 71-Jährige unerwartet gestorben, einen Tag bevor sich das Jetset-Paar nach drei Wochen wiedergesehen hätte. Die 48-Jährige ist zurzeit im Tessin, wo sie sich um ihre Eltern kümmert. Ihr Mann hätte am Dienstag nachreisen sollen, er wollte sich vorher noch um Bauprojekte in Zürich kümmern.

«Die schlimmste Nacht meines Lebens»

Am Dienstag wurde die Polizei alarmiert, weil Beller nicht zu einem Geschäftstermin am Morgen erschienen war. Er wurde daraufhin tot in der gemeinsamen Wohnung in Pfäffikon SZ aufgefunden. Für Irina ist dies ein grosser Schock, er sei schliesslich kerngesund gewesen: «Ich glaube, mit seinem Tod werde ich nie klarkommen. Er ist mindestens 15 Jahre zu früh gestorben.» Die noch laufende Obduktion hat vorerst ergeben, dass Walter an Herzversagen gestorben sein könnte.