Murg SG: Mit diesem Töffli Marke Eigenbau fuhr er ein Mädchen (10) über den Haufen

Ein 19-Jähriger fuhr am Montag, um 17.15 Uhr, auf seinem Motorfahrrad von Unterterzen SG in Richtung Weesen SG. Zur gleichen Zeit war ein zehnjähriges Mädchen mit ihrem Vater zu Fuss in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, prallte der 19-Jährige in der Folge mit dem Mädchen zusammen. Sie wurde leicht verletzt und anschliessend von ausgerückten Rettungskräften ins Spital gebracht.