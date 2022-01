Olympique Lyon – Paris St.Germain – Paukenschlag in Lyon – Shaqiri-Konkurrent Paqueta schockt PSG früh

Olympique Lyon empfängt das Starensemble aus Paris. Aus Schweizer Sicht interessant ist, dass Xherdan Shaqiri nicht in der Startelf von Lyon steht. Der Nati-Star kehrt aber nach seiner bereits zweiten Corona-Erkrankung zumindest wieder in den Kader von Olympique. Auf Seiten von PSG fehlen auch diverse grosse Namen wie beispielsweise Messi, Di Maria oder Neymar, die alle heute nicht im Aufgebot der Pariser sind. Trotzdem haben die Pariser, besonders mit Mbappé und Icardi, ordentlich Offensivpower in ihrer Startformation.