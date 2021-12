Italienischer Zahnarzt – Mit Silikon-Arm ins Impfzentrum – «Davor hatte ich ein ruhiges Leben»

Der Zahnarzt, der am vergangenen Donnerstag in Norditalien versucht hatte, sich mit einer Silikon-Attrappe am Arm gegen Covid-19 impfen zu lassen, ohne das Vakzin tatsächlich injiziert zu bekommen, ist nun an die Öffentlichkeit getreten.



Der 57-jährige Guido Russo hatte am Mittwochabend einen TV-Auftritt in der Sendung «Non è l'Arena» auf La 7, wie der «Corriere della Sera» berichtet. Mit der Aktion habe er provozieren wollen, so der Zahnarzt. «Ich wollte, dass die Polizei gerufen wird. Ich habe jedoch mit einem kleineren Publikum gerechnet», so Russo, der wegen des kuriosen Vorfalls über Nacht zu internationaler Bekanntheit gelangte.