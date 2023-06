«Mit Silvio Berlusconi stirbt ein Teil der Macho-Kultur Italiens»

Kaum in der Politik griff er demokratische Institutionen an und zementierte seine Macht.

Erst war er auch dank Mafia-Beziehungen in der Geschäftswelt erfolgreich.

Jonathan Slapin, Professor für politische Institutionen und europäische Politik an der Universität Zürich , sagt denn auch: «Mit Silvio Berlusconi stirbt ein Stück italienische Macho-Kultur. Sein Verhalten gegenüber Frauen wäre heute, nach der #metoo-Bewegung , nicht mehr denkbar.»

«Aufstieg in Ländern ohne Macho-Kultur kaum möglich»

Das habe sicher auch mit der Macho-Kultur Italiens zu tun: «In anderen Ländern wäre sein Aufstieg so wohl nicht möglich gewesen.» Trotz Eskapaden habe Berlusconi lange auf die Sympathie vieler Italienerinnen und Italiener zählen können.

Auch Alexander Trechsel, Politologe an der Universität Luzern, sagt: «Bei vielen Stimmbürgerinnen und -bürgern konnte Berlusconi mit seiner populistischen Self-made-man- und Lebemann-Attitüde punkten.»

Berlusconis Rolle bis vor Tod wichtig

Für die Zukunft Italiens ist Berlusconis Tod laut den Politologen auch nicht unbedeutend: «Berlusconi hatte es sicher noch auf den Posten des Präsidenten der Republik abgesehen. Das wird nun nicht mehr Realität werden. Auch spielte er nach wie vor eine nicht unwichtige politische Rolle, zusammen mit Salvini und Meloni in der letztjährigen Wahlkampagne», sagt Trechsel.

Dazu komme die Frage, was nun mit seiner Partei Forza Italia passieren werde. «Diese war sehr abhängig von ihrem Leader. Auch müsse sich zeigen, wie die Regierung Meloni mit dem Tod von Berlusconi umgehen werde. «Gerade in Bezug auf Europafragen und in der Aussenpolitik. Wo Berlusconi zwar eher gemässigt auftrat, mit seiner Putin-Nähe die Regierung aber völlig vor den Kopf gestossen hat.»