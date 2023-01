Brooklyn, NY : Mit simplem Trick – Trio klaut 300’000 Dollar

Ein Räuber und zwei mutmassliche Komplizen haben vor einer Bank in New York Bargeld in Höhe von umgerechnet 277’640 Franken gestohlen.

1 / 3 Eine Überwachungskamera hat die drei Diebe aufgezeichnet, die Polizei veröffentlichte die Bilder als Fahndungsfotos. Crime Stoppers NYPD Bisher erfolglos – am Montag waren die drei Männer noch auf freiem Fuss. Crime Stoppers NYPD Das Unternehmen Brinks arbeitet mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen. Crime Stoppers NYPD

Darum gehts Während ein Mann in New York einen Brinks-Mitarbeiter nach dem Weg fragte, haben zwei andere rund 300’000 Dollar erbeutet.

Brinks ist ein Dienstleister für Werttransporte.

Bisher wurden die Männer nicht gefasst.

Ein Räuber und zwei mutmassliche Komplizen haben vor einer Bank in New York mit einem dreisten Trick Bargeld in Höhe von umgerechnet 277’640 Franken mitgehen lassen. Während zwei Männer einen Mitarbeiter von Brinks – ein Dienstleister für Werttransporte – nach dem Weg gefragt und ihn so abgelenkt hätten, habe sich ein Langfinger eine unbeaufsichtigte Geldtasche geschnappt, die auf der Stossstange des gepanzerten Geldtransporters gelegen habe, teilte die Polizei am Montag mit.

Fahndungsfotos wurden veröffentlicht

Der Vorfall ereignete sich am 6. Januar am helllichten Tag während einer Geldübergabe an eine Filiale der Chase Bank in Sunset Park in Brooklyn. Am Samstag veröffentlichte die Polizei Fotos von den Verdächtigen und bat die Bevölkerung um Hinweise zu deren Ergreifung.



Auf den Bildern einer Überwachungskamera vor der Bank ist ein Mann zu sehen, der die Strasse mit einer Tasche voller Bargeld in den Händen zu überqueren scheint. Alle drei Männer waren am Montag noch auf freiem Fuss. Ein Sprecher von Brinks sagte, das Unternehmen arbeite mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen.

