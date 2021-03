Fussball-Direktor Tami : «Mit Slogans auf T-Shirts lässt sich Katar-Problem nicht lösen»

Der Direktor der Schweizer Nationalmannschaft spricht sich gegen ein Boykott der Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar aus.

Pierluigi Tami, der Direktor der Schweizer Nationalmannschaft, hat die Aufrufe zum Boykott der Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar als «ein heikles und wichtiges Thema» bezeichnet. In einem Interview mit der Agentur Keystone-SDA sagte Tami, der Thematik müsse «man sich auf seriöse Art stellen, die Verbände müssen auch zusammenarbeiten. Wir dürfen nicht denken, dass wir das Problem mit ein paar Slogans auf T-Shirts lösen können.»

WM-Gastgeber Katar steht international wegen der Ausbeutung von Gastarbeitern in der Kritik. Laut dem britischen «Guardian» sind in Katar seit 2010 mehr als 6500 Arbeiter vor allem aus südostasiatischen Ländern gestorben. Während die Menschenrechtsorganisation Amnesty International von einer «hohen Zahl» an gestorbenen Arbeitern spricht, liegt die Sterberate nach Ansicht von Katars Regierung in einem zu erwartenden Bereich.