Bundesrat Albert Rösti: Darum verlangte er nach Wasser

Bundesrat Albert Rösti : «Mit so einem trockenen Mund hätte ich nicht fertig reden können»

Albert Rösti (55) ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und als Nachfolger für Ueli Maurer als SVP-Bundesrat gewählt worden. Der Berner zeigt sich im Interview erleichtert.

Herr Bundesrat Rösti, Sie sind als Favorit ins Rennen gestartet und jetzt am Ziel angekommen. Wie gross ist der Stein, der ihnen vom Herzen gefallen ist?

Sehr gross. Die Freude ist riesig! Dass ich bereits im ersten Wahlgang gewählt wurde, zeigt mir das Vertrauen des Parlaments in meine Person. Neben der Freude verspüre ich auch Respekt und eine gewisse Demut für das Amt, das mir nun zugetragen wurde.

Wir haben übrigens noch ein Glas Wasser für Sie.

Es ist klar, dass man an einem solchen Tag nervöser ist als sonst. Man hat auch keine Zeit, seine Emotionen zu zügeln. Man wird gewählt und von allen umjubelt und darf danach direkt die Annahme der Wahl erklären. Mir war auch wirklich wichtig, dass ich eine Botschaft senden kann. Die Vielfalt in der Einheit. Damit wollte ich betonen, dass wir die grossen Herausforderungen, die unser Land bewältigen muss, gemeinsam anpacken müssen.

«Ich wollte nicht einfach etwas vor mich hinmurmeln»

Mit dem Glas Wasser spielen wir darauf an, dass Sie Ihre Rede vor der Bundesversammlung unterbrachen und nach einem Glas Wasser verlangten.

Ich habe einfach gemerkt, dass mein Mund so trocken wurde (lacht). Da war mir klar, dass ich so nicht fertig reden kann und ich noch drei Seiten vor mir habe – irgendwann war der Mund zusammengeklebt. Ich glaube, es verträgt eine gewisse Spontanität. Wir sind als Menschen gewählt. Also verlangte ich nach einem Schluck Wasser. Der Dank an Familie, Freunde, an die Gemeinde, den Kanton, das Parlament und die Partei war mir enorm wichtig, da wollte ich nicht einfach etwas vor mich hinmurmeln.

Man sieht Sie schon fast fix im Uvek. Wären Sie ein guter Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation?

Das Schöne an diesem Amt ist ja, dass es direkt losgeht und man nicht noch lange warten muss. Spätestens am Freitag werden wir im Bundesrat die Departements-Entscheide fällen und dazu laufen nun natürlich bereits Gespräche im Hintergrund. Welches Departement ich am Ende zugeteilt bekomme, entscheidet das Gremium. Es wäre vermessen, dazu hier eine Aussage zu machen. Ich habe immer gesagt, dass ich mich über jedes Department freuen würde. Ich komme auf jeden Fall glücklich aus dieser Sitzung heraus.

«Die Schweiz braucht wohl irgendwann neue Grosskraftwerke»

Die Linke befürchtet, dass unter ihnen als Uvek-Chef bald neue AKWs und Öl-Kraftwerke gebaut würden. Was sagen Sie zu diesen Ängsten?

Ich habe immer gesagt, dass wir im Strombereich massiv zubauen müssen, um die Dekarbonisierung und die Defossilisierung zu schaffen. Dazu braucht es irgendwann wohl auch Grosskraftwerke. Welche Technologien dabei zur Anwendung kommen werden, muss die Zukunft zeigen.

Was für ein Bundesrat werden Sie für die junge Bevölkerung sein?

Die Jungen sind unsere Zukunft, das ist mehr als ein Spruch. Wir leben in einem Land, das wunderbare Perspektiven bietet und über das beste Ausbildungssystem verfügt. Ich möchte dazu beitragen, dass wir dieses System auf allen Ebenen beibehalten können. Eines der grössten Probleme ist gleichzeitig die grösste Chance für die Jugendlichen. Vor 30 Jahren habe ich in der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern gegen die damals grassierende Jugendarbeitslosigkeit gekämpft. Heute haben wir einen grossen Fachkräftemangel. Ich werde bestimmt ein Bundesrat sein, der nahe bei den Jugendlichen ist und sie dazu einlädt, sich möglichst weiterzubilden, damit sie unser Land weiterbringen können.

