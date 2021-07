Radio war gestern - Mit Social Media zum nächsten Megahit

1 / 5 Anfang Juli 2021 hat Ed Sheeran das bisher erfolgreichste globale Live Music Event auf Tiktok gestartet. Screenshot TikTok/edsheeran Die aktuelle Nr. 1 in den Schweizer iTunes Charts ist Ed Sheeran mit Bad Habits. Screenshot TikTok/edsheeran Die aktuelle Nr. 2 in den Schweizer iTunes Charts ist Beggin’ von Måneskin. Auf Tiktok wurde der Track mittlerweile über 6 Millionen mal verwendet. Screenshot/TikTok

Darum gehts Ob via Instagram Reels, Tik t oks oder auch auf Triller, Musik ist essentiell für die erfolgreiche Verbreitung von Content geworden.

Mit diversen Partnerschaften in der Musikbranche hat Tik t ok sich den Zugang zu wichtigen Lizenzen gesichert.

Neue Apps springen auf diesen Zug auf.

Social Media als neue Quelle der Entdeckung von Musik

Spätestens mit dem Beginn des Bewegtbildtrends, hat auch die Musik einen immer wichtigeren Stellenwert in der Verbreitung von inspirierenden Inhalten bekommen. Vorreiter ist Tik t ok, d as als “sound-on” App bereits viele Userinnen und User für sich gewinnen konnte und 2021 in Deutschland sogar Platz eins des durchschnittlichen monatlichen Zeitvertreibs erreichte ( App Annie ). “Sound-on” bedeutet, dass der Ton automatisch abspielt und sich auch nicht abschalten lässt. Dank diverse r starke r Partnerschaften mit wichtigen Playern der Musikbranche, kann Tik t ok sich den Zugang zu wichtigen Lizenzen sichern und die (Wieder-) Entdeckung von Hits unterstützen (OMR) . Junge Künstlerinnen und Künstler haben so die Chance bemerkt zu werden, eine Fanbase aufzubauen und auch ausserhalb der App Erfolge zu feiern, so Michael Kümmerle von Tiktok .

Megahits nach 43 Jahren erneut an der Spitze der Charts

In diesem Jahr hat Tik t ok eine Umfrage gestartet, in der 80% der Befragten angaben, Tik t ok als erste Anlaufstelle für die Entdeckung von Musik zu nutzen. “Menschen entdecken neue Musik sowie Künstlerinnen und Künstler durch Trends und virale Songs und fühlen sich wiederum inspiriert, diese Musik innerhalb der App zu liken, zu speichern und zu teilen”, so Tiktok . Tracks, die auf der App erfolgreich verbreitet wurden, haben das Potenzial nach ganz oben zu stürmen und auch ausserhalb der App zu Top-Hits zu werden. So auch Fleetwood Macs “Dreams”, der nach 43 Jahren wieder die Nr. 2 der Top-100-Song-Charts der Rolling Stone, erreichte. Dank dieses Phänomens konnten auch die Features von Boney M . s “Rasputin” auf viralen Videos, laut Tiktok , die Streams auf Spotify und You t ube um jeweils 325% und 102% steigern.

In der Schweiz lässt sich ein Zusammenhang zwischen verwendeter Tracks auf TikTok und den iTunes Charts klar erkennen. Alleine in den Top 5 der «Top 100: Schweiz» lassen sich mit Ed Sheeran, Olivia Rodrigo und Måneskin, 3 Interpreten finden, die sich auch auf TikTok grosser Beliebtheit erfreuen. «Beggin’» von letzter Band, wurde bereits über 6 Millionen Mal von Userinnen und Usern für ihre Videos auf TikTok verwendet und verstärkt dadurch noch den Erfolg der italienischen Musiker.

Durch die Partnerschaften mit Sony Music Entertainment, der Warner Music Group und der Universal Music Group, die Ende letzten Jahres und in diesem Jahr geschlossen wurden, liegen nun Verwertungsrechte auch bei der Plattform, so die Online Marketing Rockstars . Und auch mit Spotify schloss Tik t ok in diesem Jahr eine Kooperation. In Deutschland kann man als Tik t ok .-U serin oder -User nun vier Monate gratis vom Premiumangebot von Spotify profitieren.

Breakr und Rapchat wollen die Musikszene in den Sozialen Medien weiter befeuern

Neben der Triller App, die sich in den USA grosser Beliebtheit erfreut und ähnlich wie Tik t ok auf kreative, mit Musik unterlegte Videos setzt, wollen nun auch Startups auf diesen musikalischen Zug aufspringen. Breakr z.B. verbindet Künstlerinnen , Künstler und Kreative, um neue Musik durch fesselnde Inhalte zu verbreiten, so der Claim auf ihrer Website . Wie dort weiter zu lesen ist, können Influencer und Influencer innen ein Profil erstellen, in dem sie ihren Musikgeschmack teilen können und digitale Kampagnen aufsetzen, die auf Plattformen wie z.B. Tik t ok oder Instagram platziert werden sollen. Auch Künstler und Künstler innen erstellen ein Profil mit ihrer Arbeit und bewerben sich schliesslich für die jeweiligen Kampagnen. Der Fokus liegt hier klar auf der Vermarktung der Musik, die Deals werden laut OMR auf der Plattform selb st geschlossen und Geld dann verdient, wenn Kampagnen mit der jeweiligen Musik einem Publikum ausgespielt w e rden. Die Chance , viral zu gehen und damit auch ausserhalb der Social Media Apps E rfolge zu erzielen , ist gross.

Bei einer weiteren Plattform, Rapchat , geht es vielmehr um das kreative Erstellen von gratis Beats und Instrumentals, die die Social Media Posts entsprechend tunen. Auch auf Rapchat steht der Community-Gedanke im Vordergrund, denn auch hier lassen sich mit Künstler /Künstler innen-Kooperationen potenziell virale Hits kreieren.

