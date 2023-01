Romantik Adieu!: Mit solchen WC-Türen lösen Hotels eine Beziehungskrise aus

«Horror!», kommentiert User Highlifehippies. Königs_tochter findet: «Das ist der grösste Albtraum.» Auch andere Userinnen und User stören sich an den offenen Glastüren. Elisa Täufer kommentiert: «OMG, sowas hatte ich auch mal. Badzeiten absprechen, der andere muss ‹kurz raus›.» Userin Katharina schreibt: «Mein Freund musste immer auf den Balkon, als wir nur eine Glastür hatten.» Andere erzählen von Hotels, in welchen es nicht mal eine Tür zum Badezimmer hat.

Andere Userinnen hingegen verstehen das Problem nicht: «Was ist daran so schlimm? Er ist am Kacken, während ich mir daneben die Zähne putze. Solang es mit dem Partner ist, ist es ja okay.» Auch Nicole schreibt: «Verstehe nicht, wie man nach einiger Zeit vor seinem Partner nicht aufs Klo gehen kann. Wenn man sich zu 100 Prozent wohlfühlt, sollte doch nichts dabei sein.»

Badezimmer zunehmend als Wohlfühlort

Andreas Züllig, Präsident von Hotellerie Suisse, ist vom Thema überrascht. «Mir ist dieses Problem in Zusammenhang mit Glastüren in Hotelzimmern nicht bekannt. Solange der Schichtschutz mit Milchglas gewährleistet ist, sind Glastüren auch aus hygienischen Gründen kein Problem.» Er könne sich vorstellen, dass solche Zimmer eher für Businessreisen gebucht würden. «Die Gäste sind dann meist alleine im Zimmer», so Züllig. Bei diesen Hotelbesuchenden komme es schliesslich nicht drauf an, ob man auf dem WC beobachtet oder gehört werden könne.