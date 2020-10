Ein 35-jähriger Lenker war unterwegs auf der Lugnezerstrasse von Vattiz GR talwärts in Richtung Vella GR. Das Auto fing an, von der Strasse wegzurutschen und schlitterte einen steilen Hang hinunter.

Diese Lenkerin hatte noch Sommerreifen montiert. Die 54-Jährige rutschte mit ihrem Auto in der Nähe von Malix GR von der Strasse und rutschte 150 Meter den Hang hinunter. Zwei Ambulanzteams der Rettung Chur überprüften medizinische Massnahmen bei ihr und allen drei bei ihr mitfahrenden Personen. Die Lenkerin wurden anschliessend ins Kantonsspital Chur gebracht.

Gleich mehrere Fahrzeuge sind am Montag in Graubünden von der Strasse gerutscht.

Kurz unterhalb Arosa GR rutschte am Montag um 13.30 Uhr ein auf der Schanfiggerstrasse talwärts fahrender 19-jähriger Lieferwagenlenker rechts von der Fahrbahn. Laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden überschlug sich das Fahrzeug und kam inmitten von Bäumen stark beschädigt zum Stillstand. Ein Ambulanzteam der Alpinmedic überprüfte medizinische Massnahmen beim 19-Jährigen und transportierte ihn ins Kantonsspital Graubünden nach Chur.

Mit Sommerreifen von der Strasse gerutscht

Auf der Seite liegen geblieben

Ein 35-jähriger Lenker fuhr um 19.25 Uhr auf der Lugnezerstrasse von Vattiz GR talwärts in Richtung Vella GR. Kurz nachdem er aus der Ortschaft Vattiz gefahren war, begann sein Auto zu rutschen. Es verliess rechtsseitig die Fahrbahn und rutschte ein abfallendes Wiesland hinunter. Bei einem Feldweg kippte es auf die Fahrerseite und blieb so stehen. Der Lenker und sein Beifahrer konnten das Auto selbständig verlassen. Ein Ambulanzteam des Spitals in Ilanz überprüfte beim Lenker medizinische Massnahmen und transportierte ihn ins Kantonsspital Graubünden nach Chur.