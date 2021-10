Blerim Dzemaili im Interview – «Mit Spielern wie Mehmedi würde der FCZ um Titel mitspielen»

Darum gehts Blerim Dzemaili ist derzeit so fit wie lange nicht mehr.

Dies zeigen auch seine guten Auftritte in den vergangenen Wochen.

Wir haben mit dem ehemaligen Nati-Star gesprochen.

Blerim Dzemaili, bei der Cup-Pleite gegen Yverdon standen Sie nicht im Aufgebot. Was hat Ihrem Team am Ende gefehlt?

Ich denke, es war ein typisches Pokalspiel. Der Gegner verteidigte kompakt und es ist wichtig, früh ein Tor zu schiessen, was uns aber nicht gelungen ist. Dann haben sie auch noch das 1:0 erzielt, was es noch schwieriger gemacht hat. Yverdon ist mit der etwas besseren Einstellung und grossem Willen in die Partie gegangen. Das darf natürlich nicht sein. Wir haben das Spiel analysiert, nun gilt es vorwärts zu schauen.

Wie sehr haben Sie es bedauert, nicht auf dem Platz helfen zu können?

Es ist immer schwierig, wenn man der Mannschaft nicht selbst auf dem Platz helfen kann. Uns alle ärgert das Aus schon sehr. Es kann meine letzte Saison als Fussballer sein und ich habe mir zum Ziel gesetzt, die Karriere mit einem Titel abzuschliessen. Der Cup wäre sicher eine gute Möglichkeit gewesen.

Der Meistertitel ist keine Option?

Wir dürfen nicht an den Meistertitel denken, sondern wollen weiterhin unseren Weg mit harter Arbeit gehen. Wir haben auch nicht die Möglichkeiten, die der FC Basel und YB haben. Der Saisonstart ist gelungen und wir haben bislang eine gute Basis gelegt.

Gegen GC haben Sie Ihr erstes Derby-Goal geschossen, ein schöner Moment?

Ein sehr schönes Erlebnis. Ein Derby-Goal ist immer speziell und wenn man es vor den eigenen Fans macht, ist es etwas vom Schönsten. Es war für mich eine grosse Erleichterung. Zu Beginn der letzten Saison hatte ich physische Probleme und mich dann in der Vorbereitung dieser Spielzeit verletzt. Nun fühle ich mich wieder fit und kann meine Leistung wieder vollends abrufen.

Blerim Dzemaili erzielte vergangenes Wochenende sein erstes Derby-Tor. Dass er dies vor der Südkurve tat, gefiel ihm besonders. Claudio Thoma/freshfocus

Wieso können Sie jetzt schmerzfrei spielen?

Die Sehne, die immer entzündet war, ist gerissen. Grundsätzlich ist das negativ, aber im Nachhinein war es positiv. Jetzt habe ich die Schmerzen nicht mehr, die mich vorhin behindert haben.

Trainer André Breitenreiter bezeichnet Sie als grossen Führungsspieler. Was macht Sie zum Leader?

Das liegt wohl in meinem Naturell. Ich war beim FCZ schon mit 19 Captain, dazu in der U21-Nati. Ich glaube, ich bin ein Spieler, der gerne Verantwortung übernimmt und die Mannschaft führt. Wenn man mich kennt, denkt man das nicht. Ich bin eigentlich ein sehr Ruhiger neben dem Platz und will nicht im Mittelpunkt stehen. Auf dem Platz will ich das Team aber führen, weil ich einen grossen Siegeswillen habe.

In den letzten beiden Spielen kassierte der FCZ gegen Basel sieben Tore. Was muss man anders machen?

Wir müssen als Mannschaft besser verteidigen. Das Spiel gegen Lugano ist ein gutes Beispiel dafür. Der Match war nicht super, aber wir gewannen 1:0, auch wegen einer kompakten Defensivleistung. Wenn man vorne mitspielen will, muss man auch solche Spiele gewinnen. Wir wissen, dass Basel ein gutes Team hat. Trotzdem bin ich der Ansicht, dass wir in dieser Saison spielerisch eine sehr gute Mannschaft sind und unseren Fussball durchziehen müssen.

Wie wollen Sie Superstürmer Cabral stoppen?

Basel ist nicht nur Cabral. Sie haben sehr viele gute Spieler im Kader und wir müssen gegen alle bereit sein. Wir dürfen uns nicht nur auf einen Spieler fokussieren.

Vor 15 Jahren standen Sie beim legendären Meisterspiel gegen den FCB in der Startaufstellung und spielten durch. Was verbinden Sie für Erinnerungen mit der Partie und dem Filipescu-Tor in der 90. Spielminute?

Um ehrlich zu sein, an die ersten 92 Minuten habe ich gar keine Erinnerung mehr. Ich weiss nicht mehr, wie ich gespielt habe. Nur noch an die 93. Spielminute und das Tor, das für uns unglaublich überraschend kam. Wir haben fast nicht mehr daran geglaubt, zu gewinnen oder Meister zu werden. Der FCB hatte schon zuvor die Möglichkeit, Meister zu werden. Es waren so viele Emotionen. Wir haben Geschichte geschrieben, da der FCZ seit 25 Jahren zuvor nicht mehr Meister geworden ist. Dass wir uns in der Vereinsgeschichte verewigen konnten war, respektive ist sensationell.

Zuerichs Blerim Dzemaili mit dem Pokal. Daniela Frutiger/freshfocus freshfocus

Gegen Basel haben Sie im Juli 2003 auch als 17-Jähriger Ihr Debüt gegeben. Was ist Ihnen davon geblieben?

Ich habe immer gesagt, in meiner Karriere war ich nur zwei Mal vor einem Spiel nervös. Zum einen war das beim Profi-Debüt gegen den FC Basel. Ich musste als r echter Verteidiger spielen, doch es lief trotzdem gut. Das andere Spiel war mit der Nati gegen Albanien. Das war ebenfalls sehr speziell.

Sie haben bislang 15 Mal gegen den FCB in Pflichtspielen gespielt. Wie sehr freuen Sie sich auf Spiel 16?

Jedes Spiel gegen den FC Basel ist schön und speziell. Es ist ein Klassiker. Partien gegen den FC Basel oder Derbys gegen GC sind diejenigen Spiele, auf welche man sich besonders freut. Jetzt, wo wir besser dastehen in der Liga, ist es noch spezieller für uns, aber auch die Fans. Wir haben in fünf Heimspielen 13 von 15 möglichen Punkten geholt. Die Südkurve und allgemein die Fans sind für uns sehr wichtig.

Trotz eines spektakulären Derbys wurde schlussendlich hauptsächlich über die Pyro-Ausschreitungen der Fans gesprochen. Wie schlimm wäre eine Geisterspiel-Strafe für den FCZ?

Wir haben die 13 Punkte in den fünf Heimspielen auch dank der Südkurve und der Unterstützung unserer Fans gewonnen. Für jede Mannschaft ist es wichtig, vor vollen Rängen zu spielen. Ich entscheide das aber nicht, deshalb kann ich dazu auch nichts weiter sagen. Meine Aufgabe ist das Fussballspielen.

Zwischen dem FCB und dem FCZ herrscht eine grosse Rivalität. Ist die Rivalität in der Kabine auch ein Thema?

Wir haben einige Spieler, die hier aufgewachsen sind und bereits im Nachwuchs viele Duelle gegen den FCB bestritten haben. Es kommt immer darauf an, wie viele solcher Spieler und Identifikationsfiguren man hat. In unserem Verein hat es einige, deshalb ist die Rivalität ein grosses Thema.

Was hat sich alles unter Trainer Breitenreiter verändert? Was ist er für ein Typ?

Er hat eine klare Idee, was für einen Fussball er spielen will. Zudem strahlt er viel Ruhe aus, besitzt grosse Erfahrung und ist ein Mensch, der jedem eine Chance gibt, wenn er sich reinhängt und gute Leistungen zeigt. Dass er mit seinen Erfahrungen aus der Bundesliga zum FC Zürich kam, ist für uns natürlich sehr positiv. Seine Bescheidenheit verdient ebenfalls grosses Lob.

Sie waren auf der ganzen Welt unterwegs und seit Anfang Jahr wieder zu Hause in Zürich. Wie ist es für die Privatperson Dzemaili, nach all diesen Jahren zurück zu sein?

Natürlich ist es sehr schön, nach 14 Jahren im Ausland wieder in Zürich beim FCZ zu sein. Die Leute kennen dich als Ur-FCZler. Bei meiner Zeit in Napoli und Galatasaray konnte man als Fussballer kaum aus dem Haus gehen. Diese Privatsphäre hat in der Schweiz wieder einen höheren Stellenwert, was ich sehr schätze.

Es gibt Ex-Nati-Kollegen, wie Admir Mehmedi, die ebenfalls an eine FCZ-Rückkehr denken. Werden Sie hier Überzeugungsarbeit leisten?

Ich höre ihn mindestens einmal in der Woche. Es ist seine Entscheidung. Klar, es wäre für den FC Zürich etwas Grosses. Er ist eine grosse Identifikationsfigur. Für den FCZ wäre er sicher ein grosser Mehrwert im Angriff. Mit solchen Spielern kann man um Titel spielen, da sie wissen, wie man gewinnt.

Blerim Dzemaili und Admir Mehmedi sind gute Freunde. Steffen Schmidt/freshfocus

Anfangs des Gespräches haben Sie gesagt, dass es möglicherweise Ihre letzte Saison ist. Wie sehen denn Ihre Pläne aus?

Es kann auch sein, dass es mir weiterhin sehr gut gefällt und ich noch eine Saison spiele. Es wird dann alles spontan entschieden. Ich habe überhaupt keinen Stress. Nach der Karriere will ich sicherlich mal abschalten. Ich habe schon ein paar Pläne, aber noch ist nichts definitiv.

Was denn für Pläne?

Das kann ich jetzt nicht sagen. Im Moment schaue ich Tag für Tag. Ich habe immer gesagt, solange ich Spass habe, spiele ich weiter und derzeit macht es mir Spass.

