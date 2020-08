Sparhammer am Leutschenbach Mit SRF-Sendung «Eco» soll bald Schluss sein

Die von Reto Lipp moderierte Wirtschaftssendung wird von SRF aus dem Programm genommen.

13 Jahre lang moderierte Reto Lipp die Wirtschaftssendung «Eco» am Montagabend auf SRF 1. Nun wird das Format aus dem Programm gestrichen, wie «Blick» schreibt. Weitere Informationen diesbezüglich soll SRF am Nachmittag verkünden. Die Massnahme dürfte besonders dem Moderator selbst schwer fallen. So sagte er einst: «Eco ist eine der spannendsten Fernsehsendungen, weil die Spannweite der Themen so unglaublich gross ist.»