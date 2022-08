Premier League : Mit Superstar Cristiano Ronaldo als Joker – ManUnited gewinnt erneut

Manchester United findet in der Premier League langsam in die Saison. Der Club von Erik ten Hag feierte den zweiten Saisonsieg. Superstar Cristiano Ronaldo stand wieder nicht in der Startelf.

Southampton – Manchester United 0:1

Der englische Fussball-Rekordmeister Manchester United kommt nach seinem Fehlstart in der englischen Premiere League immer besser in Form. Die Red Devils siegten am Samstag mit Cristiano Ronaldo als Joker beim FC Southampton mit 1:0 und holten sich nach dem 2:1 am Montag gegen Jürgen Klopps FC Liverpool den zweiten Erfolg nacheinander. United-Trainer Erik ten Hag begann mit der Elf, die Erzrivale Liverpool bezwang. Neben Ronaldo sass auch der für knapp 70 Millionen Franken von Real Madrid verpflichtete Brasilianer Casemiro vorerst auf der Bank.