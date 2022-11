WM in Katar: Mit Superstar Messi reist Argentinien an

Katar 2022 : Mit Superstar Messi und geballter Offensive reist Argentinien an die WM

Lionel Messi führt die argentinische Nationalmannschaft in Katar an.

Die Sturm-Routiniers Lionel Messi und Ángel Di María führen die argentinische Nationalmannschaft zur Fussball-WM in Katar. Im Aufgebot der Albiceleste stehen zudem Lautaro Martínez von Inter Mailand, Leandro Paredes von Juventus Turin und Cristian Romero von Tottenham Hotspur, wie Nationaltrainer Lionel Scaloni am Freitag bei der Vorstellung des 26-köpfigen Kaders mitteilte. Aus der Bundesliga ist Exequiel Palacios von Bayer Leverkusen mit dabei.

Argentinien spielt in der Gruppenphase in Katar gegen Saudiarabien, Mexiko und Polen. In der ersten Partie trifft der zweimalige Weltmeister (1978 und 1986) und amtierende Südamerikameister am 21. November auf die Nationalmannschaft von Saudi-Arabien. Die Albiceleste scheiterte vor vier Jahren bereits im Achtelfinal, 2014 in Brasilien musste sich Argentinien erst im Final gegen Deutschland geschlagen geben.