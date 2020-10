1 / 3 Am Montag stand ein 53-jähriger Mann Vor dem Bezirksgericht Affoltern am Albis. Er diente den Tätern als Geldwäscher und stellte ihnen sein Konto zur Verfügung. Die Betrüger knöpften mit Telefonanrufen über 700 Personen jeweils 150 Euro ab. Getty Images/iStockphoto

Darum gehts Betrüger knöpften mit Telefonanrufen über 700 Personen jeweils 150 Euro ab.

Ein im Bezirk Affoltern am Albis wohnhafter Grieche diente den Tätern als Geldwäscher und stellte ihnen sein Konto zur Verfügung.

Er erhielt eine bedingte Freiheitsstrafe von neun Monaten.

Nach Enkeltrickbetrug und falschen Polizisten zocken Betrüger nun mit Telefonterror Geld von ahnungslosen Personen ab. Vor dem Bezirksgericht Affoltern am Albis stand am Montag ein 53-jähriger Grieche, welcher diesen Betrügern als Geldwäscher diente und ihnen sein Bankkonto zur Verfügung stellte. Die unbekannten Betrüger hatten Anfang 2019 bei älteren Leuten in Deutschland bis viermal täglich Werbeanrufe getätigt.

Nach eineinhalb Monaten Telefonterror meldeten sie sich im Namen einer – nicht existierenden – Firma bei den Geschädigten und sagten, dass sie dafür sorgen würden, dass die Werbeanrufe aufhörten. Die Angerufenen müssten aber 150 Euro auf das Firmenkonto einzahlen. Dann würde die Firma deutschsprachige Werbetreibende informieren, dass die Geschädigten keine Reklame mehr wünschten.

Daneben arbeiteten die Betrüger mit noch einem weiteren Trick. Sie riefen ältere Leuten mehrmals an und gaukelten ihnen vor, dass sie in der Vergangenheit an einem Gewinnspiel teilgenommen hätten, welches mangels Kündigung nun ein weiteres Jahr laufe. Wieder gaben sich die Anrufer als Mitarbeiter der besagten Firma aus und verlangten 150 Euro für die Vertragsauflösung. Auf diese Art und Weise konnten die Täter insgesamt 728 Personen rund 110’000 Euro abknöpfen.

728 Gutschriften auf sein Konto

Die Rolle des Beschuldigten war die eines Geldwäschers. Laut Anklageschrift war der Grieche im Sommer 2018 bei einer Wirtschaftsveranstaltung in Deutschland an zwei unbekannte Männer geraten, die im Telefonverkauf tätig waren. Sie baten ihn, ein Konto zu eröffnen und es ihnen für die Einkünfte aus den Telefonverkäufen zur Verfügung zu stellen, was er tat.

In der Folge überwiesen die beiden Männer 728 Gutschriften in der Höhe von jeweils 150 Euro auf das Konto des im Bezirk Affoltern am Albis wohnhaften Griechen und holten anschliessend das Geld bar ab. Der Grieche erhielt für die Geldwäscherei rund 8000 Franken.

Am Prozess vor dem Einzelrichter gab sich der Grieche, welcher in Deutschland aufgewachsen war, reuig: «Ich kann heute nicht nachvollziehen, wie blauäugig, dumm und oberflächlich ich war.» Er habe sich damals in einer Lebenskrise befunden, sonst wäre er nie in die ganze Geschichte hineingerutscht. Gegen den Marketingfachmann läuft in diesem Zusammenhang auch noch ein Strafverfahren in Deutschland.