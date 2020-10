Mit Tennisrock und Nagellack – Femboys erobern Tik Tok

Harry Styles hat uns schon einmal vorgemacht, dass man sich als Mann problemlos an der Frauengarderobe bedienen kann und dabei nach wie vor grossartig aussieht. So bleibt beispielsweise sein Met-Look in der kollektiven Mode-Erinnerung:

Tik Tok-User finden, dass man sich auch als Mann nicht nur auf Ohrringe oder Blusen aus der Frauenabteilung beschränken muss. Sie wagen sich an den Rock. So finden sich seit einiger Zeit immer mal wieder Jungs auf der « For You » Page, die unter Hashtags wie # Femboyfriday ihre Outfits mit Rock vorführen.

Dabei lassen sie sich nicht von Gendernormen einschränken und zeigen, wie modisch auch ein Rock an Männern aussehen kann. Die Outfits sind mal preppy und ein anderes mal eher grungy wie bei diesem Tik Tok-User:

Der Rock als Statement-Piece ist in der Männermode keine Neuheit. So zeigte sich schon Grunge-Legende Kurt Cobain öfters mal im Kleid. Er soll dazu damals gesagt haben: « Es gibt nichts bequemeres, als ein gemütliches Blumenmuster. »

Aber nicht alle haben Freude an den Femboys. So werden die Tik Tok-User, die sich in Röcken oder Crop Tops zeigen , auch immer wieder Ziel von Hasskommentaren.

Hashtags wie Femboyfriday zeigen dennoch, dass die Gender-Grenzen in der Mode immer mehr verschwimmen. So setzen auch Labels vermehrt auf g enderneutrale Mode. So ist etwa die H&M Studio Herbst/Winter 2020 Kollektion n icht klar nur für Frauen oder Männer.

Auf dem Roten Teppich sind Röcke für Männer schon längst angekommen. So zeigte sich Schauspieler Billy Porter an den Oscar letzten Jahres in einer Kombination aus Robe und Anzug.

In eine ähnliche Richtung ging auch die Outfit-Wahl von Schitts’ Creek-Schauspieler Dan Levy. Auch er zeigte sich an den diesjährigen Emmys in einem Rock: