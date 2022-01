Mit «Thomas Müller» will Mario Frick den FC Luzern vor dem Abstieg retten

1 / 5 Mario Frick soll den FC Luzern in der Rückrunde weg vom Abstiegsplatz führen. Martin Meienberger/freshfocus Er hatte die Zentralschweizer nach Ende der Hinrunde übernommen. Martin Meienberger/freshfocus Er folgt auf den entlassenen Fabio Celestini. Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts Seit Ende Dezember ist Mario Frick Trainer des FC Luzern.

Der Tabellenletzte startet am Sonntag gegen den FC Basel in die Rückrunde.

Die Mentalität und Pascal Schürpf sollen den Club vor dem Abstieg bewahren.

Vor einem Jahr lag Mario Frick mit dem FC Vaduz vor Beginn der Rückrunde abgeschlagen am Tabellenende. Unglaubliche 19 Punkte holten die Liechtensteiner anschliessend aus zehn Spielen und standen plötzlich mit sechs Zählern Vorsprung auf Sion auf dem Barrage-Platz und hielten sich am Ende trotz Mini-Budget beinahe in der Super League.

Ein Jahr später geht Frick erneut mit einem Schlusslicht in die zweite Saisonhälfte – als Trainer des FC Luzern. «Ich bin schon einer, der die richtigen Schlüsse ziehen kann», sagt Frick vor dem Rückrundenstart. Doch an welchen Schrauben hat «Mister Rückrunde» in der Winterpause beim FCL gedreht. «Das Wichtigste ist die Mentalität», erklärt der 47-Jährige, der Ende Dezember die Nachfolge des entlassenen Fabio Celestini angetreten war.

Das alleine würde am Ende aber nicht reichen. «Wenn du jedes Spiel nur dank Mentalität und vollem Einsatz gewinnen kannst, sind die Batterien irgendwann leer», sagt Frick über den trotz Aufholjagd nicht verhinderten Abstieg der Vaduzer. Er habe daraus gelernt, meint der FCL-Trainer. Zudem sei die Situation in Luzern nun nicht vergleichbar mit jener in Vaduz. «Ich bin überzeugt, dass hier mehr Qualität vorhanden ist», sagt Frick. Einfacher werde seine Aufgabe deshalb nicht, trotz aktuell nur einem Punkt Rückstand auf den Barrage-Platz.

«Das war unterirdisch»

Mit seiner Einstellung will Frick auch die FCL-Anhänger und -Anhängerinnen zurückgewinnen. «Wir wollen unsere Zuschauer mit motivierten und kämpferischen Auftritten zurück ins Boot holen», sagt der Liechtensteiner. Die erste Chance dazu gibt es am Sonntag gegen den FC Basel, der in der Luzerner Swissporarena gastiert.

Die Vorbereitung auf das Duell mit dem FCB verlief aus Luzerner Sicht allerdings nicht optimal. «Aus Ergebnissicht war das Ganze schon sehr durchzogen», gibt auch Frick zu. Zum Abschluss der Vorbereitung mühten sich sein Team am Mittwoch gegen Promotion League Cham nach zunächst torlosen 45 Minuten zu einem 4:0-Sieg. «Die erste Halbzeit war unterirdisch», bilanziert der FCL-Trainer.

«Mir war es aber vor allem wichtig, dass alle Spieler in den Testspielen zu genügend Einsatzminuten kommen», erklärt Frick. Das gilt auch für Offensiv-Allrounder Pascal Schürpf, der in der Hinrunde immer wieder verletzt fehlte. Beim Testkick gegen Cham durfte der Basler die zweite Hälfte mittun und erzielte gleich drei Treffer. «Pascal Schürpf ist der Thomas Müller des FC Luzern. Wenn er auf dem Platz ist, geht einfach was», lobt Frick. Spieler mit einer solchen Präsenz seien enorm wichtig für die Mannschaft.

Gentner lobt Vorbereitung

Nicht nur in Sachen Mentalität hat Frick in den letzten Wochen in der Zentralschweiz den Hebel angesetzt. «Ich wollte, dass wir topfit sind», sagt der Luzerner Trainer. «Die Spieler mussten zeitweise unten durch.» Ganz so dramatisch formuliert es sein Captain nicht aus. «Die Vorbereitung war aber schon deutlich intensiver», sagt Christian Gentner.

Liegt für das Schlusslicht gegen den favorisierten FC Basel am Sonntag sogar etwas drin? «Basel hat gemeinsam mit YB nach wie vor das beste Kader der Liga», sagt Frick am Freitag angesprochen auf die FCB-Abgänge um Carbal, Zhergova und Cömert. «Wir rechnen uns aber auf jeden Fall etwas aus», so der Trainer vor seiner Premiere an der Luzerner Seitenlinie.