Ikonische Werbung neu erfunden - Mit #TiktokReMake den besten Werbespot nachstellen

Kreative Remakes von bekannten Werbespots sind auf Tiktok aktuell hoch im Kurs. Mit über 71 Millionen Aufrufen in kürzester Zeit, bekommt der Hashtag #TiktokReMake viel Aufmerksamkeit.

Auch Creator Charlotte Roberts hat ihre Interpretation von #TiktokReMake zum Besten gegeben. Screenshot Tiktok/charlottelooks

Darum gehts Tiktok ist in den vergangenen Jahren für Werbetreibende eine spannende Plattform geworden.

In Partnerschaft mit verschiedenen Brands erfindet Tik t ok ikonische Werbung neu.

Mit dem Hashtag #TiktokReMake werden ausserdem die Nutzerinnen und Nutzer angefeuert , bei der kreativen Umsetzung mitzumischen.

Neben Instagram, Facebook und Youtube hat Tiktok in der Social Media Welt stark an Fahrt aufgenommen. Auch f ür Werbetreibende ist die Plattform kaum mehr wegzudenken. Die App , die durch kreative, zeitgeistige und musikalisch unterlegte Kurzvideos bekannt wurde, läuft bereits seit 2020 den altbewährten A lternativen den Rang ab. Schaut man sich die tägliche Verweildauer auf Social Networking Apps an, zeigt eine kürzlich veröffentlichte Studie von App Annie , einem globalen Anbieter von Analysen im Bereich Mobile, eindrücklich, dass Tiktok auch im deutschsprachigen Raum Facebook und Instagram ganz klar hinter sich lässt.

Kreative Remakes ikonischer Werbespots auf Tiktok

So hat es sich Tiktok nicht nehmen lassen, die ikonischen Werbespots von Snickers, Skittl e s und Old Spice in einer Partnerschaft neu zu erfinden. Die Brands und Tiktok ruf en Nutzerinnen und Nutzer der App auf , ihnen dies gleichzutun. Neben erfolgreicher Influencerinnen und Influencer n wird nun die gesamte Community dazu angehalten , ihre Lieblingsspots auf humorvolle und kreative Art und Weise nachzuempfinden.

Der Hashtag #TiktokReMake hat innerhalb k ürzester Zeit bereits über 71 Millionen Aufrufe erzielen können und wird die Community sicher noch eine Weile unterhalten.

Snickers «Game»

Skittles «Touch»

Old Spice «The Man Your Man Could Smell Like»

