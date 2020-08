Brienzer Rothorn Mit Tochter unterwegs - Berggänger stürzt 300 Meter in die Tiefe

Ein 55-jähriger Mann ist gestern Vormittag im Gebiet des Brienzer Rothorn verunfallt. Er stürzte über eine Felswand rund 300 Meter in die Tiefe und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Wie die Luzerner Polizei mitteilt, rutschte der Mann über eine Felswand in die Tiefe.

Am Brienzer Rothorn stürzte ein Berggänger ab.

Am Mittwoch begab sich ein 55-jähriger Mann in Begleitung seiner 21-jährigen Tochter auf eine Bergwanderung ins Gebiet des Brienzer Rothorn in Sörenberg, der Gemeinde Flühli.