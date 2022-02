Cristiano Ronaldo knackt als erste Person die 400-Millionen-Follower-Marke auf Instagram

Torte löst Shitstorm aus

Nicht zu übersehen ist auf dem neuesten Pärchenfoto die riesige CR7-Torte, die Cristiano zu seinem 37. Geburtstag am 5. Februar erhalten hat. Dekoriert mit Erdbeeren und Kerzen besteht das Gebäck aus drei Stockwerken, haufenweise Keksen und Zucker-Füllung – und sorgt für Diskussionen in den sozialen Netzwerken.

15 Millionen Likes pro Post

Seinen Platz an der Abo-Spitze wird Cristiano wohl keiner so schnell streitig machen. Mit einem massiven Abstand folgt ihm auf Platz zwei das US-Model Kylie Jenner (24) mit 309 Millionen Followerinnen und Followern. Den dritten Platz belegt Fussball-Profi Lionel Messi (34) mit 306 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten.

Mit Manchester United steht er auf Platz vier der Premier League – und acht Tore in 18 Premier-League-Spielen dürften wohl nicht ganz seinem Anspruch entsprechen. Zudem verschoss der 37-Jährige kürzlich im FA Cup einen Elfmeter in der regulären Spielzeit. Immerhin überzeugt er in der Champions League mit sechs Toren in fünf Partien. Für Fans bleibt nun zu hoffen, dass die rekordbrechenden Erfolge des Fussballers auf Social Media demnächst auch wieder auf dem Platz zu sehen sein werden.