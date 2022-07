Wegen anhaltender Trockenheit: Mit Trinkwasser muss in Schwyz nun sparsam umgegangen werden

Am Dienstag verkündete der Kanton weitere Massnahmen: So ist die Bevölkerung dazu angehalten, notwendige Wasserentnahmen aus öffentlichen Gewässern über ein Verfahren bewilligen zu lassen. Ausserdem halten die Behörden die Bevölkerung an, mit dem Trinkwasser sparsam umzugehen.

Ausgetrocknete Bäche, ausgedörrte Wiesen und Bäume: Die anhaltende Hitzeperiode macht der Natur zu schaffen. Der Kanton Schwyz reagierte bereits vor zwei Wochen und setzte die Waldbrandgefahr auf die Gefahrenstufe 3 von 5, was «erhebliche Waldbrandgefahr» bedeutet. Nun verkündete der Kanton weitere Massnahmen: So ist die Bevölkerung dazu angehalten, notwendige Wasserentnahmen aus öffentlichen Gewässern über ein Verfahren bewilligen zu lassen. Ausserdem halten die Behörden die Bevölkerung an, mit dem Trinkwasser sparsam umzugehen.

Trinkwasserbedarf kann zurzeit gedeckt werden

Gemäss Budry sind für die Seen und das Grundwasser aktuell keine Massnahmen notwendig: «Derzeit weisen die grösseren Gewässersysteme einen noch konstanten Niederwasserabfluss auf. Es herrscht somit noch keine absolute Trockenheit in den Fliessgewässern des Kantons Schwyz.» Die für die kommenden Tage prognostizierten Gewitterregen dürften jedoch nur zu einer geringfügigen Entspannung führen, sagt Budry: «Trotzdem ist die Bevölkerung im Kanton Schwyz dazu angehalten, mit dem Trinkwasser sparsam umzugehen, um die Reserven nicht zusätzlich zu belasten.»

Erhebliche Auswirkungen auch für die Natur

Die Auswirkungen der Trockenheit seien zurzeit in allen Wäldern im Kanton Schwyz ersichtlich, sagt Peter Steiner, Revierförster und Waldschutzbeauftragter des Kanton Schwyz: «Die Wiesen sind eingetrocknet und viele Bäume rollen wegen des Flüssigkeitsmangels die Blätter ein.» Auch führten viele Bäche im Kanton Schwyz nur noch wenig oder gar kein Wasser, so Steiner: «Das hat vor allem für die Tiere, die im Wasser leben, erhebliche Auswirkungen: Die Fische leiden stark, nicht nur wegen des Wassermangels, sondern auch wegen der höheren Wassertemperaturen.»

Steiner appelliert nun an die Eigenverantwortung der Menschen: «Es ist jetzt sehr wichtig, dass sich jeder verantwortungsbewusst verhält. Man soll sich beim Grillieren oder Ablassen von Feuerwerk unbedingt an Vorgaben von Behörden halten, die Hinweise auf den Verpackungen beachten und auch den eigenen Verstand walten lassen: Wirkt eine Situation zu riskant, so sollte man es unterlassen.» Es gelte nun, Wasser zu sparen und unnötige Risiken zu vermeiden: «Denn noch ist eine Entschärfung der Lage nicht in Sicht, da keine grösseren Regenmengen zu erwarten sind.»