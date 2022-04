Hertha gewinnt Abstiegskracher : Mit Vargas in der Startelf – Augsburg feiert wichtigen Auswärtssieg

Augsburg holt sich wichtige drei Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Die Hertha sorgt gegen den VfB-Stuttgart ebenfalls für einen Dreier.

Bochum – Augsburg 0:2

Markus Weinzierl lief auf den Platz und herzte seine Spieler, die kleine Augsburger Fanschar bejubelte den dritten Auswärtssieg der Saison im Gästeblock und feierte mit den Profis einen grossen Schritt in Richtung Klassenverbleib. Der FC Augsburg hat im Abstiegskampf der Fussball-Bundesliga ein starkes Zeichen gesetzt und den VfL Bochum um die Feier zum frühzeitigen Klassenverbleib gebracht. Der Tabellen-14. setzte sich am Sonntag beim unmittelbaren Konkurrenten mit 2:0 (2:0) durch und konnte mit nun 35 Punkten bis auf einen Punkt an die Revierelf heranrücken. Die Bochumer blieben auch im dritten Heimspiel nacheinander sieglos und sind ebenfalls noch nicht gesichert. Vor 23’000 Zuschauern im Ruhrstadion erzielten Andre Hahn (15. Minute) und Michael Gregoritsch (43./Foulelfmeter) die Treffer für die Gäste, die sich den Sieg mit einer erstligareifen Vorstellung verdienten. Bei Augsburg stand Ruben Vargas in der Startelf. Er wurde nach 59. Minuten ausgewechselt.