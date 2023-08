«Sound of Freedom» hat laut Experte nichts mit Verschwörungen zu tun

Filmhistoriker Christian Jungen sieht hinter der Handlung von «Sound of Freedom» keine Verschwörungstheorie. Ein Kinostart in der Schweiz ist unwahrscheinlich.

Um den Film «Sound of Freedom» ist eine Kontroverse entfacht.

Der Filmexperte Christian Jungen sieht die Nähe zu Verschwörungstheorien als nicht bestätigt.

Er findet es unwahrscheinlich, dass der Film in die Schweizer Kinos kommt.

Wie ist Ihre Einschätzung zu «Sound of Freedom»?

Es ist ein spannender Actionfilm zu einem Thema von trauriger Aktualität: Es geht nämlich um Kinderhandel in Amerika. Ein Mitarbeiter der US-Regierung macht sich auf nach Kolumbien, um entführte Kinder aus den Fängen von Menschenhändlern zu retten. Das hat mit Verschwörungstheorien wenig zu tun, wie ja auch Leitmedien wie die «Washington Post» oder die Hollywood-Branchenbibel «Variety» festgehalten haben. Fakt ist allerdings, dass der Film christliche Zwischentöne aufweist und mit Jim Caviezel, einem Amerikaner mit Bündner Wurzeln, einen gläubigen Christen als Hauptdarsteller hat, der auch QAnon nahesteht und bei der Promotion für den Film deren Gedankengut verbreitete. Der Regisseur des Films distanziert sich jedoch klar von jeglichem QAnon-Bezug und weist auch darauf hin, dass 2015, als er die Arbeit für den Film begann, die rechtsextreme Organisation noch gar nicht existierte.

Wie erklären Sie sich den Erfolg des Filmes, der ohne Hollywood-Unterstützung riesige Einnahmen erzielt?

Der Film hat mehr als «Indiana Jones und das Rad des Schicksals» in die Kassen gespült, was sensationell ist. Zum einen spricht der Film verschiedene Zielgruppen an: Action-Fans, US-Patrioten und Christen. Zum anderen hat das Studio Angel eine kluge Kampagne gefahren mit einer App, wo man ein Ticket für jemanden kaufen kann, der sich dann «Sound of Freedom» gratis anschauen darf. Und zu guter Letzt hat natürlich die Kontroverse geholfen: Viele Leute wollten sich eine eigene Meinung bilden und haben sich daher den Film angeschaut.

Wie häufig sind solche Erfolge von Non-Hollywood-Produktionen?

Es gibt in den USA jedes Jahr ein paar christliche Filme, die zu Kassenschlagern avancieren. Es sind vor allem die «Red States», also das konservative Herzland zwischen den beiden Küsten, wo diese Filme auf grosses Interesse stossen. Oft gehen kirchliche Organisationen in Gruppen diese Filme wie «Die Passion Christi» mit Mel Gibson oder «I Can Only Imagine» schauen.

Gibt es vergleichbare Filme in der Schweiz?

Hierzulande kommen mir nur die Filme des Obwaldners Luk Gasser in den Sinn, die sich auch oft um Glaubensthemen drehen, wie etwa «The Making of Jesus Christ» oder «Talit Ku».

Wie hoch ist die Chance, dass der Film in der Schweiz gezeigt wird, und wieso?

Bis jetzt hat der Film keinen Schweizer Verleih, was darauf hindeutet, dass er bei uns wohl nicht ins Kino kommen wird. Man müsste ihn rasch veröffentlichen, um vom Hype in den USA profitieren zu können. Zudem wird ein Grossteil der Zielgruppe den Film, der ja dieser Tage auch in katholischen Ländern wie Irland oder Spanien ins Kino kommt, anderswo oder im Internet schauen.