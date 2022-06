2. Runde: Mit Viktorija Golubic verabschiedet sich die letzte Schweizerin in Wimbledon

Die Zürcherin verlor gegen die Tschechin Barbora Krejcikova in der zweiten Runde in zwei Sätzen.

Mit Viktorija Golubic scheiterte die letzte Schweizerin in Wimbledon.

Im zweiten Durchgang schnupperte Krejcikova bereits im ersten Game an einem Break, doch die 29-jährige Golubic (WTA 58) konnte ihren Kopf gerade noch aus der Schlinge ziehen. In der Folge gelang der Schweizerin selber der erste Service-Durchbruch im zweiten Durchgang zum 3:1, sie kassierte aber sogleich das Re-Break. Als Golubic dann erneut ein Break zum 3:4 eingestehen musste, war die Partie nach etwas mehr als eineinhalb Stunden entschieden – zu viele Eigenfehler liessen Golubic nicht mehr zurück ins Spiel finden. Golubic verlor das Spiel mit 3:6, 4:6.

Mit dieser Niederlage schied auch die letzte Schweizerin früh in Wimbledon aus. Die 29-Jährige erreichte im letzten Jahr noch den Viertelfinal. Nun ist also bereits in der zweiten Runde Schluss. Das Turnier ist aus Schweizer Sicht eine grosse Enttäuschung. Acht Schweizer und Schweizerinnen schafften es ins Hauptfeld. Nun sind alle bereits weg.