St. Gallen : Mit Waffe vor Trischli – Bewaffneter ist Justiz bekannt

Vor knapp drei Wochen zielte ein Mann vor dem Club Trischli in St. Gallen mit einer Schusswaffe in Richtung Türsteher. Der Mann wurde in der Zwischenzeit identifiziert.

Unschöne Szenen ereigneten sich vor gut drei Wochen in den frühen Morgenstunden vom Sonntag, 21. August im Zentrum von St. Gallen. Ein Mann, der scheinbar nicht in den Nachtclub Trischli in St. Gallen eingelassen wurde, erhält einen Schlag von einem Security. Danach greift der Geschlagene in seinen Hosensack und zückt eine Handfeuerwaffe (siehe Video oben). Diese richtet er gegen die Türsteher. Einen Schuss gibt er jedoch nicht ab – der Bewaffnete wird von der Security mit Pfefferspray zurückgedrängt und verzieht sich danach.