Umweltfreundliche Verpackung: Mit welcher Verpackung schadest du der Umwelt am meisten?

Lebensmittelverpackungen reichen von Plastik über Karton bis hin zu Einweg- oder Mehrweg-Glas. Welche davon ist am besten für die Umwelt?

Glas, Dose oder Karton : Mit welcher Verpackung schadest du der Umwelt am meisten?

Was wir täglich essen und trinken ist meistens verpackt. Wozu sollte man im Regal am ehesten greifen, wenn man die Umwelt schonen will? Lebensmittelverpackungen im Vergleich.