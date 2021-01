Mit Willys Jeep Station Wagon begann das SUV-Zeitalter

Vom Geländewagen zum Allzweckfahrzeug

Mitte der Vierzigerjahre verpflichtete man den Industriedesigner Brooks Steven und beauftragte ihn, einen «Station Wagon», also einen Kombi zu zeichnen. Während das Design vor allem vorne an den Geländewagen Jeep erinnerte, glich der Rest des Wagens ab A-Säule eher den typischen amerikanischen Kombis, die ihre Form meist mit Hilfe von Holzelementen erhielten. Diesen Naturwerkstoff wollte man bei Willys aber wegen der Kosten, der aufwändigen Verarbeitung und aus Sicherheitsaspekten nicht verwenden. So entstand ein Stahlblechaufbau, der aus vielen kleinen Blechelementen zusammengeschweisst wurde, mit seiner Oberflächenstruktur aber immer noch an die «Woodies» erinnerte.