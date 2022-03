Spiele gegen England und Kosovo - Xhaka oder Shaqiri als Captain? «Nicht das Wichtigste, wer die Binde trägt»

1 / 4 Murat Yakin hat am Freitag bekanntgegeben, mit welchen Spielern er Ende März plant. freshfocus Am 26. März trifft die Schweiz auswärts auf England. Am 29. März steht im Letzigrund ein Spiel gegen Kosovo statt. Claudio Thoma/freshfocus Mit dabei etwa: Granit Xhaka … Claudio Thoma/freshfocus

Darum gehts Die Schweizer Nati trifft Ende März auf England und Kosovo.

Am Freitag hat Nati-Trainer Murat Yakin seinen Kader für die beiden Freundschaftsspiele verraten.

Beide Spiele werden ausverkauft sein.

Auf Überraschungen verzichtete Yakin.

Es ist wieder Nationalmannschaftszeit. Ende März trifft die Schweizer Nati in zwei Freundschaftsspielen zunächst auswärts auf England (26. März um 18.30 Uhr, live im Ticker) und am 29. März im Letzigrund auf den Kosovo (18 Uhr, live im Ticker). Beide Spiele werden ausverkauft sein. Heisst: Im Wembley wird die Nati vor 90’000 Fans spielen und im Letzi werden auch tausende Anhänger die Nati anfeuern.

Doch mit welchen Spielern will der Nati-Trainer Murat Yakin die Spiele sowie das vorherige Trainingslager in Marbella bestreiten? Das gab der 47-Jährige am Freitagmorgen bekannt. Mit dabei ist etwa Arsenal-Star Granit Xhaka. Juventus-Spieler Denis Zakaria fehlt hingegen verletzt. Torhüter sind vier mit dabei: Gregor Kobel, Philipp Köhn, Jonas Omlin und Yann Sommer. Im Kader gibt es also keine Überraschungen. Insgesamt hat der Nati-Trainer 25 Spieler aufgeboten.

Der Nati-Kader im Überblick Tor: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Jonas Omlin (Montpellier), Philipp Köhn (Salzburg). Verteidigung: Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Jordan Lotomba (Nice), Kevin Mbabu (Wolfsburg), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle United), Silvan Widmer (Mainz). Mittelfeld/Sturm: Michel Aebischer (Bologna), Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach), Fabian Frei (Basel), Remo Freuler (Atalanta Bergamo), Mario Gavranovic (Kayserispor/TUR), Noah Okafor (Salzburg), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt), Renato Steffen (Wolfsburg), Ruben Vargas (Augsburg), Granit Xhaka (Arsenal), Andi Zeqiri (Augsburg), Steven Zuber (AEK Athen).

«Er erinnert mich wieder an den FCB-Schär»

Besonders auf Xhaka freut sich Yakin. Er verrät, dass er ihn letztens zum Essen getroffen hat. «Es war ein sehr offenes Gespräch. In seiner spielerischen und persönlichen Verfassung ist er sehr wertvoll für die Nati», so Yakin. Es sei gut, dass er jetzt fussballerische Elemente von uns übernehmen könne. «Ein Granit in Topverfassung ist viel wert.» Die Captain-Frage werde er nochmals im Detail ansprechen. Der Nati-Coach meint: «Shaq hat es sehr gut umgesetzt, er hat Verantwortung übernommen. Es ist nicht das Wichtigste, wer die Binde trägt, sondern dass alle Verantwortung und Leistung zeigen für die Nationalmannschaft. Werde da keinen grossen Wechsel machen.»



Auf die Frage, weshalb Yakin auf Überraschungen verzichtete, meinte er: «Wenn alle fit sind, haben wir genug Spieler. Ich muss keine grossen Experimente und Überraschungen machen» Klar, er habe auch andere Spieler beobachtet und analysiert. Aber: «Die, die letztes Jahr dabei waren, haben es verdient hier zu sein.» So auch Schär, den Yakin explizit lobte. «Er ist wieder ein Leistungsträger, hat das Vertrauen und man sieht seine positive Situation. Es steht ein ganz anderer Fabian Schär auf dem Platz», so Yakin. «Er erinnert mich wieder an den FCB-Schär von früher: Frech, unbekümmert.»

Frech, unbekümmert. So spielte zuletzt auch Xherdan Shaqiri. Mit Chicago feierte er letztes Wochenende seinen ersten Sieg. Dass der Schweizer Nati-Star jetzt so regelmässig spielt, das macht Yakin glücklich. «Wenn er Spass am Fussball hat, kann er viel bewirken und Verantwortung übernehmen. Das hat man in seinen ersten Chicago-Spielen bereits gesehen», so der Coach. Er sei clever genug, dass er den Rhythmus der Nati schnell wieder übernehmen könne. «Ich bin zuversichtlich, wenn er jetzt mehr und regelmässigere Einsätze erhält.»

Yakin verzichtet auf 22-Tore-Mann Frey

Und wer sich fragt, weshalb Haris Seferovic nicht im Kader steht: Der Benfica-Stürmer ist wie Zakaria verletzt. «Es geht ihm gesundheitlich nicht gut»», so Yakin. Er sei aber sehr positiv und mache alles für eine schnelle Rückkehr. Die Chance für ein Nati-Aufgebot von Michael Frey, sie wäre also da gewesen. Doch Yakin verzichtete erneut auf den Stürmer, der in der belgischen Liga für seinen Club Royal Antwerpen bereits 22 Tore in 30 Ligaspielen schoss. Darauf angesprochen meint der Nati-Coach: «Wir haben viele starke Spieler, wir beobachten ihn. Im Moment gibt es keinen Handlungsbedarf, wir vertrauen den Spielern, die letztes Jahr die Kampagne mit uns gemacht haben.»