Nach Mega-Patzer - Blamage abgewendet – schwache Nati spielt gegen Kosovo nur 1:1

Zuber-Bock führt zu 0:1 Zuber spielt den Ball zum Gegner, Rashica erzielt die Führung. (Video: SRF)

52 Minuten sind im Letzigrund gespielt, als Steven Zuber ein fataler Fehlpass unterläuft. Sein Zuspiel zur Mitte landet in den Füssen von Bytyqi, der den kosovarischen Konter lanciert. Und weil weder Cömert noch Elvedi klären können, spitzelt Rashica den Ball an Kobel vorbei zum 1:0 für den Kosovo. 14 Jahre nach dem 1:2 gegen Luxemburg droht im Letzigrund die nächste Nati-Blamage.

Schon in der Startphase war bemerkbar gewesen, dass die im Vergleich zum Duell gegen England von Murat Yakin auf neun Positionen umgekrempelte Mannschaften so ihre Mühe hatte. Kosovo hatte in der ersten Viertelstunde mehr vom Spiel, Gregor Kobel musste in seinem zweiten Länderspiel mehrere gegnerische Flankenbälle aus der Luft pflücken.

Kobel verhindert den Rückstand

Offensiv versuchte es die Nati häufig mit langen Bällen, die ihren Weg aber nur selten zu ihren jeweiligen Adressaten fanden. Die beste Möglichkeit vergab Mario Gavranovic in der 22. Minute, als er den Ball aus 15 Meter weit über das Tor drosch.

Deutlich gefährlicher wurde es nach einer halben Stunde auf der anderen Seite. Kobel lenkte einen Berisha-Kopfball noch über die Latte. Vor der Pause schaltete die Schweiz nochmals einen Gang höher. Zuber und Shaqiri scheiterten mit ihren Distanzversuchen aber an Ex-GC-Junior Muric.

Lotomba rettet die Schweiz

Es brauchte eine Stunde und einen Gegentreffer, damit die Schweiz sich endlich auch klare Torchancen herausspielen konnte. Dafür sass die erste dann aber auch gleich: Shaqiri lancierte Mbabu per Hacke. Dessen Flanke fand Lotomba, der völlig freistehend zum Ausgleich einnicken konnte.

Kosovo zeigte sich davon wenig beeindruckt und spielte weiter frech mit. Der starke Kobel kratzte einen Schlenzer des eingewechselten Dresevic noch aus dem Winkel. Es war die beste Möglichkeit beider Teams, um noch als Sieger vom Platz zu gehen. Die Nati vermochte sich in der Schlussphase keine letzte Chance zu erspielen. So endete das «Spiel der Freundschaft» mit einem verdienten 1:1, das vom klar grösseren kosovarischen Fan-Lager in Zürich frenetisch bejubelt wurde.