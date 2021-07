Ihr habt abgestimmt - Mit Xhaka und Zuber – das ist die EM-Top-Elf der 20-Minuten-Community

Torhüter

Was für eine klare Sache! Hütet bei der Uefa der Europameister Gianluigi Donnarumma den Kasten, ist für die Community Yann Sommer der klar beste Torhüter des Turniers. Über 60 Prozent der Stimmen gehen an den Gladbacher-Keeper. An Nummer zwei mit immerhin 26 Prozent liegt Penalty-Killer Donnarumma.

Innenverteidiger

Aussenverteidiger

Zentrales Mittelfeld

Granit Xhaka der Leader! Am Montag kursierte eine Grafik, die Xhaka als Teil der Top-Elf der Uefa zeigte. Dies wurde am Dienstag allerdings widerlegt. In der Community hat sich der Nati-Captain aber in die Herzen gespielt. Fast die Hälfte aller Stimmen gehen an den 28-Jährigen. Den Platz neben Xhaka besetzt Europameister Jorginho, der 17 Prozent aller Stimmen einheimst. Auf der Bank sitzt Weltmeister Paul Pogba.