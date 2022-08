In St. Tropez: Mit XXL-Champagnerflasche feiert Shania Geiss ihren 18. Geburtstag

1 / 6 Die jüngste Geiss ist volljährig. Instagram/shania__geiss Shania Geiss ist 18 Jahre alt geworden. Instagram/shania__geiss Mit Freundinnen und Freunden zelebrierte sie ihren Geburtstag dieses Wochenende in einem Beachclub in St. Tropez. Instagram/shania__geiss

Darum gehts Shania Geiss ist 18 Jahre alt geworden.

Ihre Volljährigkeit feierte die Tochter von Carmen (57) und Robert (58) Geiss dieses Wochenende in St. Tropez.

In ihrer Instagram-Story liess sie ihre Followerinnen und Follower an der Party im Strandclub Kalamata teilhaben.

Jetzt ist auch die jüngste Geissen volljährig: Am 30. Juli wurde Shania 18 Jahre alt – und dieser Meilenstein gehört gebührend gefeiert. Die Tochter von Robert und Carmen Geiss zelebrierte ihren Ehrentag am Wochenende mit einer Riesen-Party im Beachclub Kalamata in St. Tropez. Wünsche blieben dabei keine offen, wie sie auf Instagram zeigt.

Das Geburtstagskind und ihre Freundinnen und Freunde hatten einen Tisch in dem Strandlokal reserviert. Zum Trinken gabs nur das Beste vom Besten: In einem Video ist zu sehen, wie die Kellnerin eine Magnumflasche Champagner der Marke Dom Pérignon zum Tisch bringt. Im Hintergrund wird dazu wild die Deutschland-Flagge geschwenkt und die deutsche Nationalhymne gespielt. Den Grund dafür wissen wohl nur die Partygäste und Shania selbst. Spass haben sie dabei zumindest, so wird geschrien, geklatscht und getrunken.

Würdest du dir auch eine Magnumflasche Champagner zum 18. Geburtstag gönnen? Na sicher! Zum Geburtstag darf man sich alles erlauben. Nicht Champagner, aber dafür einen guten Wein. Nein, ist ein ganz normaler Tag. Ich trinke keinen Alkohol.

Geburtstagsglückwünsche von der Familie

Nach den Feierlichkeiten am Strand ging es weiter in einen Nachtclub. Ebenfalls mit dabei: Papa Robert. Der 58-Jährige gratulierte seiner jüngsten Tochter zuvor auf Instagram und liess sich dabei sogar zu poetischen Ergüssen hinreissen.

«Mit achtzehn fängt man an zu fliegen, Schluss mit brav am Boden liegen. Das Rettungsboot und Seelenschmaus wird immer sein – Dein Elternhaus. Ich liebe Dich, mein Schatz!», kommentiert Robert zu einer Reihe an Bilder von seiner Tochter. Auch Mama Carmen (57) richtet sich auf Instagram an Shania und schreibt: «Egal, was auf dieser Welt passiert, du weisst, dass Papa, Mama und Davina immer für dich da sein werden, denn wir lieben DICH.»

Shanias Schwester Davina, die im vergangenen Jahr bereits 18 Jahre alt wurde, teilt ein gemeinsames Selfie. «Du warst immer für mich da und ich weiss mit absoluter Sicherheit, dass sich das niemals ändern wird. Wir hatten unsere Höhen und Tiefen, aber ich werde dich immer lieben und für dich da sein», schrieb sie dazu.