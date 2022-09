Costa Rica : Mit Ziel Europa – 2,5 Tonnen Kokain in Container entdeckt

In einem Frachtterminal an der Karibikküste hat die Polizei in Costa Rica rund 2,5 Tonnen Kokain beschlagnahmt.

Die Polizei in Costa Rica hat in einem Frachtterminal in Moín an der Karibikküste 2,5 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Die Sicherheitskräfte entdeckten die Drogen in einem Container mit Obst, der aus dem mittelamerikanischen Land nach Belgien verschifft werden sollte, wie es in einem Tweet des costa-ricanischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit am Samstag (Ortszeit) hiess.