Zalando führt Grössenerkennung per Smartphone ein

Der Online-Modehändler Zalando hat die Grössenerkennung per Smartphone eingeführt. Zwei Fotos in eng anliegender Kleidung reichten aus, um die Körpermasse zu ermitteln, teilte Zalando am Montag mit. Das helfe Kundinnen, beim nächsten Einkauf die richtige Passform zu finden. Zalando will mit der Anwendung teure Retouren und Textilabfälle vermeiden.