Live-Video Online: Mit zwei Songs vor Zehntausenden Leuten – Leila begeistert die breite Masse

Sängerin Leila veröffentlicht am Sonntag ihr Live-Video zu «Gun To My Head». Zudem erscheint am 30. September eine Live-Version ihres Hits auf den gängigsten Streaming-Plattformen.

Mit nur zwei Songs vor Zehntausenden von Leuten zu spielen, damit hätte Sängerin Leila bestimmt nicht gerechnet. Noch im Frühling 2021 spielte die 21-Jährige als Gitarristin und Bassistin für die Berner Band «Jeands for Jesus» vor ein paar hundert Leuten – was pandemiebedingt eben möglich war. Die Band entdeckte schnell Leilas Talent und so konnte sie ihre eigenen Songs während der Tour der Band spielen. Darunter ihren Hit «Gun To My Head». Im Festivalsommer 2022 dann die grosse Überraschung: Das Publikum wurde nicht nur zahlreicher, sie kannten ihren Song und sangen ihn auch mit. Er wurde zur Festivalhymne. Mittlerweile wurde er auf Spotify fast eine Million Mal gestreamt.