Eine Studie von « The Journal of Sex Research » aus dem Jahr 2019 zeigt: 48 Prozent der 1087 befragten Männer haben schon mal ungefragt/unaufgefordert ein Penisfoto verschickt, weil sie die Empfänger*innen damit erregen wollten. Sie hofften, im Gegenzug ebenfalls intime Bilder zu erhalten.

Dickpics mit einem Mausklick anzeigen

Julie hatte keine Lust mehr, immer wieder Dickpics in ihrem Posteingang zu sehen, also entschied sie sich dazu, ein Zeichen zu setzen: « Egal , ob bei Facebook, Instagram oder Snapchat – überall habe ich ungefragt Nacktbilder erhalten. Irgendwann ist mir dann der Kragen geplatzt, also habe ich die Nachrichten gespeichert und in meiner Instagram-Story veröffentlicht – zuvor habe ich die Geschlechtsteile unkenntlich gemacht. Ich wollte mich wehren, denn ich kenne keine Frau, der sowas noch nicht passiert ist. »