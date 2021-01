Am liebsten trägt die Grammy-Gewinnerin weite Baggy-Kleider. Das sei wegen ihres Körpers, sagt Billie.

Gross war die Aufregung, als Paparazzi Billie Eilish (19) im Oktober dabei ablichteten, wie sie aus ihrem Auto stieg. Grund: Die Pop-Ikone trug ein nudefarbenes Tanktop. Und in körperbetonter Kleidung hat die Welt Billie Eilish bis dahin noch nie zu Gesicht bekommen. Auf Paparazzi-Bildern schon gar nicht.

Jetzt ziert Billie in Gucci-Jacke, -Handschuhen und -Sonnenbrille die neue Ausgabe der «Vanity Fair» und reflektiert im Gespräch mit dem Magazin die seltenen Tanktop-Fotos von ihr. Ihr Umfeld habe sich damals Sorgen um sie gemacht, sagt sie. Denn ihr Körper sei immer der Grund dafür gewesen, weshalb sie sich geritzt habe. «Um ehrlich zu sein, habe ich nur wegen meines Körpers angefangen, Baggy-Klamotten zu tragen.»

«Ich dachte, ich wäre die Einzige»

Sie sei «wirklich sehr, sehr froh» darüber, dass die Fotos erst jetzt um die Welt gingen. Wäre ihr das vor drei Jahren passiert, «als ich mitten in meiner schrecklichen Körperbeziehung war», hätte sie die Schlagzeilen wohl nicht so gut verkraftet. Oder vor fünf Jahren, als sie «nicht wirklich ass».

Dass sie damals Diätpillen genommen haben, kann sie heute offenbar selbst fast nicht mehr fassen: «Es ist einfach verrückt. Ich kann nicht glauben, wie ich … wow. Ja, ich dachte, ich wäre die Einzige, die sich mit meinem Hass auf meinen Körper befasst, aber ich denke, auch das Internet hasst meinen Körper.» Das sei «grossartig», fügt sie sarkastisch an.

In einem Insta-Video Anfang Dezember erlaubte sich Billie Eilish ein Spässchen: Sie erschreckte ihren Hund mit ihren Brüsten

70 Froot Loops Packungen bestellt

Auch über ihr gespaltenes Verhältnis zum Geld spricht Billie Eilish in der «Vanity Fair»-Coverstory. Während der Corona-Pandemie habe sie nämlich Online-Shopping für sich entdeckt. Wie viel sie dafür ausgibt, weiss sie aber schlicht nicht. «Ich weiss nicht, was die Dinge kosten, weil ich nie erwachsen war», sagt sie. «Und weisst du, ich bin ohne Geld aufgewachsen.» In der Erwachsenenwelt landete sie schliesslich als Popstar, der bereits die grössten Hallen der Welt füllte.