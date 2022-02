Homeoffice-Rückkehr – Mitarbeitende könnten sich bald um Pulte prügeln

1 / 6 Firmen bauen zunehmend Büroplätze ab. Unter anderem, weil immer mehr Leute teilweise im Homeoffice arbeiten. Getty Images Weil an gewissen Tagen besonders viele Leute im Büro wären, könnte es wegen Platzproblemen zu Konflikten kommen. Getty Images/iStockphoto Dann sei es wichtig, zum Beispiel auf Coworking-Spaces auszuweichen. Zudem müssten die Führungskräfte und die Mitarbeitenden eine gemeinsame Lösung finden, um Konflikte zu verhindern. ZHAW

Darum gehts Weil Firmen zunehmend Arbeitsplätze auflösen, droht an Tagen, an denen Mitarbeitende nicht im Homeoffice sind, ein Kampf um Pulte.

HR-Expertin Nicoline Scheidegger rät in solchen Situationen, auf Coworking-Spaces auszuweichen und gemeinsam eine Lösung zu finden.

Grundsätzlich würden neue Arbeits- und Raumkonzepte bald das «alte Modell», wo alle Mitarbeitenden ein eigenes Pult hätten, verdrängen, sagt der HR-Experte Matthias Mölleney.

Seit der Bundesrat die Homeoffice-Empfehlung aufgehoben hat, setzen viele Unternehmen wieder auf ein hybrides Arbeitsmodell – den Mix aus Homeoffice und Präsenzpflicht. Firmen lösen deshalb zunehmend Büroarbeitsplätze auf. Am Montag und Freitag erledigten Angestellte ihre Arbeit schon vor der Pandemie am liebsten im Homeoffice. Da es in den Tagen dazwischen in den Büros eng werden könnte, droht ein Kampf um die Pulte.

Viele Unternehmen bauten ihre Büroräume um, sagt Matthias Mölleney, Leiter vom «Center for Human Resources Management & Leadership» an der Hochschule für Wirtschaft Zürich. «Neue Arbeitskonzepte, wie etwa Deep-Learning, verdrängen das alte Modell, wo alle Mitarbeitenden ein eigenes Pult haben.» Dabei handle es sich nicht um einen Abbau, sondern um einen Umbau, betont Mölleney.

«Auch mit neuen Arbeitskonzepten sind Konflikte möglich»

Theoretisch könnten neue Arbeits- und Raumkonzepte zu Konflikten führen, sagt Mölleney. «Zum Beispiel, wenn plötzlich alle Mitarbeitenden aufs Mal ins Büro kommen.» Normalerweise würden die Unternehmen dies bei der Neugestaltung der Büros jedoch berücksichtigen. «Dann wird meist im Team besprochen, wer an welchen Tagen wo arbeitet.»

Auch Nicoline Scheidegger, HR-Expertin an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW), sagt: «Das eigene Pult am Arbeitsplatz ist ein Auslaufmodell.» Grundsätzlich seien in vielen Büros ohnehin weniger Schreibtische als Mitarbeitende vorhanden. Falls Konflikte wegen zu weniger Büroräumlichkeiten entstünden, sei eine gemeinsame Lösung von Führungskräften und Mitarbeitenden zentral. Eine Möglichkeit, dass diese gar nicht erst entstünden, seien beispielsweise Coworking-Spaces, auf die notfalls ausgewichen werden könne, sagt Scheidegger.

«Betriebliche Regelung vermeidet Ungleichbehandlung»

Offizielle Zahlen zum Abbau der Büroplätze liegen dem Schweizerischen Arbeitgeberverband nicht vor. Auch Fredy Greuter, Kommunikationschef beim Verband, empfiehlt eine betriebliche Regelung von Homeoffice-Zeiten der verschiedenen Mitarbeitenden. «So kann eine Ungleichbehandlung vermieden und eine gleichmässige Auslastung der Arbeitsplätze gesichert werden.»

Dass das «alte Modell» zunehmend durch neue Arbeitskonzepte verdrängt wird, zeigt beispielsweise die Swisscom. Mitarbeitende arbeiteten zunehmend von zu Hause aus, sagt Sabrina Hubacher, Mediensprecherin von Swisscom. «Wir prüfen laufend, welche Anpassungen notwendig sind, um den veränderten Anforderungen an die Infrastruktur gerecht zu werden.» Deshalb habe man bereits die Räumlichkeiten angepasst. Auch die Crédit Suisse plant seit geraumer Zeit eine Änderung der Arbeitskonzepte, wie Mediensprecherin Manuela Remlinger sagt. So sollen Mitarbeitende in Absprache mit dem Team und den Vorgesetzten selbst wählen dürfen, wie sie ihre Arbeitszeit gestalten und wo sie arbeiten möchten.

