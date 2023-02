Strafanstalt Gmünden : Mitarbeitende über Missstände im Gefängnis – «Angestellte lebten in Angst»

Darum gehts Die Direktorin der Strafanstalt Gmünden trat Ende Januar zurück.

Das Gefängnis stand bereits öfters in der Kritik.

Nun erheben zwei Mitarbeitende schwere Vorwürfe über den Führungsstil der Gefängnisdirektorin.

Die Strafanstalt Gmünden im Kanton Appenzell Ausserrhoden stand in den letzten Jahren mehrfach in der Kritik. Insassen beschwerten sich des Öfteren über desolate Zustände im Gefängnis oder über schlechte Essensqualität. Auch sollen in den letzten Jahren Dutzende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entweder gekündigt haben oder entlassen worden sein.

Jüngst trat die Direktorin der Strafanstalt per Ende Januar von ihrer Tätigkeit zurück. Dies gab der Kanton Appenzell Ausserrhoden Anfang Februar bekannt. Der genaue Grund für den Rücktritt ist unbekannt. In der Medienmitteilung des Regierungsrats hiess es, dass sich die Frau zu einer beruflichen Neuorientierung entschlossen habe.

Strikte Kontrollen und schlechtes Arbeitsklima

Ehemalige Mitarbeitende erheben schwere Vorwürfe gegen die ehemalige Direktorin. Urs Bischofberger war während 25 Jahre Mitarbeiter im Betreuungs- und Sicherheitsdienst in der Strafanstalt Gmünden. Bischofberger und eine weitere Mitarbeiterin, die anonym bleiben möchte, kritisieren die Frau, die die Strafanstalt ab 2016 leitete, besonders für ihren strikten Führungsstil.

So werfen die Mitarbeitenden der Ex-Direktorin vor, Mitarbeitende strikt kontrolliert und überwacht zu haben. «Bei Fehlern gab es null Toleranz, beim kleinsten Vergehen erhielt man gerade einen schriftlichen Verweis», schildert Bischofberger. Nach zwei Verweisen seien Mitarbeitende entlassen worden. So erhielt ein Arbeitskollege einen Verweis, nachdem er weiterhin Besucherkontrollen durchgeführt hatte, obwohl die Ex-Direktorin zuvor die Anweisung gab, keine mehr zu machen. «Sie machte keinen Unterschied, ob genügend Personal anwesend war, welches diese Kontrollen hätte durchführen können», sagt Bischofberger.

«Dieses Vorgehen löste eine ungemeine Verunsicherung aus, die Leute lebten in Angst», so Bischofberger. Den Mitarbeitern wurden immer wieder Verweise ausgestellt. Weiter kritisiert der Mann, dass es unter der Leitung der Frau nie Teamsitzungen, Meetings oder Mitarbeiteranlässe gegeben habe. «Sie wollte das nie.» Es habe ein schlechtes Arbeitsklima geherrscht und faktisch keinen Teamzusammenhalt mehr gegeben.

«Unvorstellbar, dass solche Missstände in einem Betrieb des Kantons passieren konnten»

Eine zweite ehemalige Mitarbeiterin, die anonym bleiben möchte, bestätigt dieselben Punkte. «Ein Teamzusammenhalt wurde unter der Leitung der Direktorin aktiv verhindert. Mir wurde verboten, in der Kaffeepause mit Mitarbeitenden aus anderen Abteilungen zu sprechen», so die Mitarbeiterin. Es sei reine Schikane gewesen. «Ich habe mal gehört, dass eine Mitarbeiterin einem Wächter einen Tipp zum Umgang mit einem Gefangenen gab. Dafür kassierte sie dann einen Verweis», sagt sie weiter.

Doch nicht nur der Führungsstil der ehemaligen Direktorin wird kritisiert, sondern auch die Appenzeller Regierung. «Es kann nicht sein, dass die Regierung sagt, sie haben nicht Bescheid gewusst», kritisiert die anonyme Mitarbeiterin. Alle Missstände seien an den Regierungsrat weitergeleitet worden. Auch die anonyme Mitarbeiterin hatte direkten Kontakt mit dem Regierungsrat. «Da müssen Stapel von Dossiers vorhanden sein.» Es sei unvorstellbar, dass solche Missstände bei einem kantonal verwalteten Betrieb passieren konnten.

Direktorin selbst kritisierte schlechte bauliche Verhältnisse

Positives zu berichten gibt es von der finanziellen Seite. Unter der Leitung der Direktorin lag von 2017 bis 2021 der Ertragsüberschuss der Strafanstalten Gmünden immer über den 700’000 Franken, die dafür vorgesehen waren. Jährlich wurden bis zu 1,4 Millionen Franken erwirtschaftet, wie das «St. Galler Tagblatt» schreibt.

Die Direktorin plante, den überschüssigen Betrag in den Umbau des Gefängnisses zu stecken. Sie selbst kritisierte im «SRF Regionaljournal» die nicht zumutbaren baulichen Verhältnisse des Gefängnisses, welches als letztes vor 25 Jahren umgebaut wurde. So hat es für die grosse Anzahl an Insassinnen und Insassen nicht genügend Platz und auch die Infrastruktur entspricht nicht mehr den heutigen Standards.

Gmünden wird derzeit ad interim geführt

Hansueli Reutegger, Regierungsrat und Vorsteher des Departements Inneres und Sicherheit, äussert sich auf Anfrage von 20 Minuten nicht direkt zu den Vorwürfen. «Es ist mir nicht klar, wer diese Vorwürfe platziert», so Reutegger. In seiner Zeit als Regierungsrat sei lediglich eine Meldung einer Person eingegangen. «Dabei ging es um Arbeitsabläufe», so der Regierungsrat.

Zur Frage, wer seit Februar für den Betrieb des Gefängnisses verantwortlich ist, antwortet Reutegger: «Nach der Kündigung der Direktorin führen derzeit ad interim die zwei verbleibenden Mitglieder der Geschäftsleitung den Betrieb. Wir sind mit Hochdruck daran, eine Person zu finden für die interimsmässige Führung.» Es sei jedoch geplant, die Direktionsstelle so schnell wie möglich wieder zu besetzen. «Der Austritt der Direktorin ist erst vor einer Woche erfolgt. Wir sind aber bereits an der Erarbeitung des Stelleninserats», so der Regierungsrat weiter.

