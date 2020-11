In Basel können sich im Rahmen eines Pilotprojekts sämtliche Angestellten eines Pflegeheims täglich testen lassen. So soll eine weitere Ausbreitung des Coronavirus in der Institution verhindert werden. Das Projekt verzeichnet erste Erfolge.

1 / 3 Mitarbeitende eines Basler Pflegeheims können sich seit Montag täglich einem Covid-19-Schnelltest unterziehen. Der Test ist freiwillig, stösst aber auf hohen Zuspruch. Foto: Getty Images Bis Dienstag wurden bereits vier positive Fälle aufgedeckt. Die infizierten Mitarbeitenden wiesen keine Symptome auf und sind nun isoliert. Getty Images/iStockphoto «Ich bin sehr zufrieden mit dem Start des Pilotprojekts», wird Kantonsarzt Thomas Steffen in der Mitteilung zitiert. bs.ch/Juri Weiss

Sämtliche Mitarbeitende eines Basler Pflegeheims können sich im Rahmen eines Pilotversuchs des Basler Gesundheitsdepartements seit Montag täglich bei Arbeitsbeginn einem Corona-Schnelltest unterziehen. Innert 15 Minuten liege jeweils das Ergebnis des Schnelltests vor. Damit soll verhindert werden, dass sich das Coronavirus im Pflegeheim ausbreiten kann. Um welche Institution es sich handelt, wurde nicht bekannt gegeben.

In den letzten Tagen seien die Covid-19-Infektionen in den Basler Alters- und Pflegeheimen wieder angestiegen. Aktuell seien 75 positive Fälle in elf verschiedenen Institutionen bekannt, hiess es im Corona-Bulletin des Gesundheitsdepartements vom Dienstag. Der Schnelltest-Pilot will dieser Entwicklung entgegenwirken.

Vier versteckte Fälle aufgedeckt

«Ich bin sehr zufrieden mit dem Start des Pilotprojekts», wird Kantonsarzt Thomas Steffen in der Mitteilung zitiert. Die Tests seien zwar freiwillig, stiessen jedoch auf hohen Zuspruch. «Wir konnten bisher bei vier symptomfreien Mitarbeitenden ein positives Resultat entdecken», so Steffen weiter. In diesen Fällen wurde zur Sicherheit noch ein herkömmlicher PCR-Test gemacht, um das Resultat zu validieren. Die vier Mitarbeitenden sind nun in Isolation.

Bewähren sich die Massenschnelltests, sollen sie bei steigenden Infektionszahlen auch in den betroffenen Pflegeheimen eingesetzt werden.

Betagte besser geschützt als in anderen Kantonen