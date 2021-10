Falsche Bestnoten – Mitarbeitende von Swisscom-Firma schreiben Fake-Bewertung auf Google

Das ist Localsearch

Localsearch ist vor allem bekannt für seine beiden Online-Verzeichnisdienste Local.ch und Search.ch. Die Marke Localsearch gehört zur Swisscom-Tochter Directories. Die Firma ist Marketing- und Werbepartner für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in der Schweiz. Einem Coiffeur-Salon kann Localsearch beispielsweise eine einfache Lösung bieten, um ein Termin-Buchungssystem in seiner Webseite zu integrieren. Das Unternehmen mit Sitz in Zürich hat rund 800 Mitarbeitende.