Streik am Flughafen Genf

Mitarbeitende des Flughafens Genf treten am Freitag in einen mehrstündigen Streik.

Das Personal des Genfer Flughafens wird seine Drohungen wahr machen. Am Freitagmorgen wird es von Dienstbeginn um vier Uhr morgens bis zehn Uhr streiken. Eine Entscheidung, die am Donnerstagmorgen einstimmig von 150 Mitarbeitenden getroffen wurde. Sie übten zuvor Druck auf den Verwaltungsrat aus, der zusammengekommen war, um über das Schicksal der heftig kritisierten Lohnreform zu entscheiden – ohne Erfolg. Die Entscheidungsträger akzeptierten die neue Gehaltspolitik «mit grosser Mehrheit», wie der Genfer Flughafen laut 20 Minutes mitteilte.

Mögliche Schliessung des Flughafens

Der für Freitag geplante Streik könnte den gesamten Flughafenbetrieb lahmlegen. Und das, obwohl 54’000 Reisende erwartet werden. «Die Durchsuchung der Passagiere wird nicht gewährleistet sein, die Mitarbeiter, die für die Sicherheit der Start- und Landebahn zuständig sind, werden ihre Arbeit einstellen. Es ist klar, dass die Flugzeuge am Boden bleiben werden», warnte Jamshid Pouranpir von der Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes (VPOD). Er fügte hinzu, dass sie entschlossen seien, «bis zum Ende zu gehen, um dieses Lohnprojekt in den Papierkorb zu werfen».

Der Genfer Flughafen zieht «eine vorübergehende Einstellung der Aktivitäten» in Betracht, um weiterhin ein hohes Sicherheitsniveau für alle gewährleisten zu können. Der Streik kommt just zum Beginn der Sommerferien in Genf. Die Passagiere werden auf der Webseite gebeten, rund drei Stunden vor dem geplanten Flug einzutreffen. «Wir unternehmen alle erdenklichen Schritte, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, und bitten um Entschuldigung für eventuelle Unannehmlichkeiten», so der Flughafen Genf.