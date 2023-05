Mitarbeiter von Bundesasylzentrum soll Iranerin vergewaltigt haben

1 / 5 Ein 19-jähriger Zivildienstleistender eines Bundesasylzentrums steht im Verdacht, eine Bewohnerin (39) vergewaltigt zu haben. 20min/Matthias Spicher Der 19-Jährige sagt aus, der Geschlechtsverkehr sei einvernehmlich gewesen. Tamedia AG. Die Asylbewerberin gibt gegenüber der Polizei an, dass sie ihr Pyjama angezogen und starke Antidepressiva zu sich genommen habe. Dadurch sei sie wehrlos gewesen. BZ

Darum gehts Ein 19-jähriger Zivildienstleistender eines Bundesasylzentrums wird von einer Asylsuchenden beschuldigt, sie auf einer privaten Grillparty vergewaltigt zu haben.

Der junge Mann behauptet, der Geschlechtsverkehr sei einvernehmlich gewesen.

Die Staatsanwaltschaft kam zum Schluss, der Tatbestand der Vergewaltigung sei nicht erfüllt, dennoch soll es wiederholt in Bundesasylzentren zu mutmasslichen Überschreitungen gekommen sein.

Eine 39-jährige Iranerin beschuldigt einen 19-jährigen Zivildienstleistenden eines Bundesasylzentrums, sie vergewaltigt zu haben. Die Tat soll sich in einer Nacht im Oktober 2021 ereignet haben. Damals hätten sich drei Mitarbeiter des Bundesasylzentrums zu einer Grillparty mit drei Asylbewerberinnen getroffen, wie die «NZZ am Sonntag» (Bezahlartikel) schreibt. Man habe gegessen, dazu Bier und Wein getrunken. Der Beschuldigte sei um 22 Uhr hinzugestossen. Zu diesem Zeitpunkt seien die anderen Anwesenden bereits angetrunken gewesen. Im späteren Verlauf seien zwei der Asylbewerberinnen im Haus des Gastgebers zu Bett gegangen.



Der 19-jährige Zivildienstleistende und die 39-jährige Iranerin seien vorerst draussen geblieben, ehe sie später ebenfalls ins Haus gegangen seien. Über das, was danach geschah, gehen die Aussagen der beiden auseinander.

Antidepressiva und Alkohol

Die Asylbewerberin gibt gegenüber der Polizei an, dass sie ihr Pyjama angezogen und starke Antidepressiva zu sich genommen habe. Sie habe sich anschliessend im Wohnzimmer auf ein Sofa gelegt. Der 19-Jährige habe dann die Schiebetür des Wohnzimmers zugezogen und das zweite Sofa an ihres geschoben.



Aufgrund der Medikamente in Kombination mit dem Alkohol habe sich die Frau «wie auf einer Wolke» gefühlt. Der Beschuldigte hat laut ihr angefangen, ihren Kopf und ihre Haare zu küssen. Das habe sie nicht gewollt und sich vom 19-Jährigen weggedreht. Dieser habe sie jedoch mit Gewalt zurückgedreht. Da die Iranerin keine Energie gehabt habe, habe sie sich nicht wehren können.

19-Jähriger spricht von «einvernehmlichem Geschlechtsverkehr»

Die Schilderungen des Beschuldigten gegenüber der Polizei lesen sich ganz anders. Der 19-Jährige sagt aus, er und die Iranerin hätten die beiden Sofas gemeinsam zusammengeschoben. Der Geschlechtsverkehr sei einvernehmlich gewesen. Da seine Erektion nachgelassen habe, habe der Geschlechtsakt lange nicht funktioniert. Es sei ihm bei der Sache nicht ganz wohl gewesen, behauptet er. Mit «einer Asylbewerberin Sex zu haben», sei nicht das, was er wolle.



Die Staatsanwaltschaft kam zum Schluss, der Tatbestand der Vergewaltigung sei nicht erfüllt. Gemäss Gesetz müsse ein Vergewaltiger eine Frau bedrohen, unter psychischen Druck setzen oder Gewalt anwenden. Aus den Schilderungen der Frau gehe nicht hervor, dass der Beschuldigte «irgendwelche Nötigungshandlungen» vorgenommen habe. Die 39-Jährige gebe lediglich an, sich vom Beschuldigten weggedreht zu haben. Zudem lägen keine Anzeichen vor, dass die Frau während des Geschlechtsverkehrs «zum Widerstand unfähig war» – trotz den Medikamenten und dem Alkohol, den sie zu sich genommen hatte.



Trotzdem habe die zuständige Betreuungsorganisation AOZ reagiert und die zwei Personen freigestellt, wie die Recherchen der «NZZ am Sonntag» weiter zeigen. Dies sei jedoch nicht wegen sexueller Gewalt geschehen, sondern, weil gegen eine zentrale Regel verstossen worden sei. Den Mitarbeitenden seien private Kontakte mit den Asylsuchenden grundsätzlich verboten.

«Das Problem ist das grosse Abhängigkeitsverhältnis»

Die Zeitung berichtet weiter, dass es nicht das erste Mal sei, dass es in Bundesasylzentren zu solchen mutmasslichen Überschreitungen gekommen sei. In mindestens vier Fällen seien Betreuer gemäss der nationalen Kommission zur Verhütung von Folter in den letzten zwei Jahren der sexualisierten Gewalt gegen Asylsuchende verdächtigt worden. In drei Fällen sei das Arbeitsverhältnis suspendiert, in einem ein Strafverfahren eingeleitet worden.



«Das Problem ist das grosse Abhängigkeitsverhältnis. Einzelne Betreuer nutzen ihre Machtposition gegenüber Asylsuchenden aus», sagt Alicia Giraudel von Amnesty International zur «NZZ am Sonntag». Das Staatssekretariat für Migration hält fest, dass es «Gewalt in jeder Form» nicht toleriere – weder durch Asylsuchende noch das Personal.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz