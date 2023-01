Mit Jacke im Büro : Post- und SBB-Mitarbeitende frösteln immer noch

Er und seine Kollegen sollen in der Jacke am PC sitzen. (Archivbild)

In den Büros sei es derzeit so kalt, dass viele Mitarbeiter ihre Jacken anziehen, während sie am Computer arbeiten, zitiert die «SonntagsZeitung» einen Mitarbeiter der SBB. Angestellt im kaufmännischen Bereich werde er den Eindruck nicht los, die Temperatur in den Grossraumbüros sei noch tiefer eingestellt als vom Bund empfohlen.